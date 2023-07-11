Таможенники во Внуково нашли у пассажира незадекларированные часы за 19 млн рублей

Фото: пресс-служба ФТС

Внуковские таможенники обнаружили у пассажира, прибывшего из Дубая, незадекларированные швейцарские часы стоимостью 19 миллионов рублей, сообщает пресс-служба ФТС.

Ручную кладь 28-летнего россиянина инспекторы проверили, когда он проходил зеленый коридор. Выяснилось, что молодой человек не задекларировал часы Patek Philippe из коллекции Nautilus Travel Chronograph Automatic, пытаясь избежать уплаты таможенных платежей в размере 5,5 миллиона рублей.

Экспертиза показала, что металлические части часов выполнены из сплава золота 750-й пробы, а лицевое стекло – из сапфира.

Решается вопрос о возбуждении дел по статьям "Контрабанда стратегически важных товаров и ресурсов" и "Уклонение от уплаты таможенных платежей, совершенное в крупном размере". За это преступление грозит до семи лет лишения свободы.

В июне сотрудники таможенной службы обнаружили в чемодане россиянки, летевшей из Грозного в Стамбул, три золотых слитка, которые она спрятала в шоколадки "Аленка".

Отмечалось, что таможенники остановили женщину в тот момент, когда она проходила через зеленый коридор. Она планировала уклониться от уплаты таможенных платежей, по этой причине она спрятала золото в шоколадки.

Также при ней были найдены бриллианты, которые она смогла спрятать в упаковку от бумажных платочков. Общая стоимость слитков и драгоценных камней оценивается в более чем 3,5 миллиона рублей.

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