22 января, 08:00Туризм
В Москве зафиксирован рост новогодних бронирований от иностранцев
Фото: depositphotos/kalinovsky
В новогодние праздники – 2025 иностранные туристы бронировали размещение в столице на 10% чаще, чем в прошлом году. Об этом Москве 24 рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".
По данным аналитиков, столица сохранила статус самого популярного туристического центра страны. В праздники из всей России на Москву пришелся 61% бронирований от иностранцев – это на 10% больше, чем в 2024-м.
На столько же процентов число бронирований увеличилось и в целом по РФ. В исследовании говорится, что на размещение в российских отелях и апартаментах зарубежные туристы тратили в среднем 8 400 рублей за ночь.
Чаще всего в РФ приезжали гости из стран Азии: через онлайн-сервис они совершили до 47% всех бронирований. При этом больше всего Россию хотели посетить путешественники из Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. На втором месте туристы с Ближнего Востока (36% бронирований), в частности из Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна. Только 9% иностранцев были из СНГ и Грузии.
По данным аналитиков, большинство туристов путешествовали по России парами: 44% бронирований пришлось на двух взрослых без детей. В одиночку путешествовали 35%, на компании от трех человек пришлось 14% бронирований, а на семьи с детьми – 7%.
Отмечается, что чаще всего для новогоднего отдыха в РФ иностранные туристы выбирали четырехзвездочные отели (24% бронирований), три звезды (17%) и гостиницы без звезд (17%). На апартаменты пришлось 15%, пятизвездочные отели – 13%, хостелы – 9%.
Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве зафиксировали рекордное число туристов из регионов РФ. Всего за девять месяцев в столице побывали 7,8 миллиона гостей, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом. Чаще всего приезжали из Центрального федерального округа, Санкт-Петербурга, а также с юга России – Краснодарского края и Ростовской области, из Татарстана, Саратовской области.