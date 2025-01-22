В Москве зафиксирован рост новогодних бронирований от иностранцев

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В новогодние праздники – 2025 иностранные туристы бронировали размещение в столице на 10% чаще, чем в прошлом году. Об этом Москве 24 рассказали в сервисе онлайн-бронирования отелей и апартаментов "Островок".

По данным аналитиков, столица сохранила статус самого популярного туристического центра страны. В праздники из всей России на Москву пришелся 61% бронирований от иностранцев – это на 10% больше, чем в 2024-м.

На столько же процентов число бронирований увеличилось и в целом по РФ. В исследовании говорится, что на размещение в российских отелях и апартаментах зарубежные туристы тратили в среднем 8 400 рублей за ночь.



Дарья Кочеткова управляющий директор "Островка" Спрос иностранцев на отдых в РФ продолжает динамику, заданную летом: несмотря на суровый климат в холодный сезон, на зиму в целом мы видим прирост бронирований на 15%. Многие рассматривают поездку в страну как возможность окунуться в атмосферу настоящей зимы и получить уникальные впечатления – от наблюдения за северным сиянием до гастрономии.

Чаще всего в РФ приезжали гости из стран Азии: через онлайн-сервис они совершили до 47% всех бронирований. При этом больше всего Россию хотели посетить путешественники из Китая, Индии, Таиланда и Малайзии. На втором месте туристы с Ближнего Востока (36% бронирований), в частности из Саудовской Аравии, ОАЭ, Турции и Бахрейна. Только 9% иностранцев были из СНГ и Грузии.

По данным аналитиков, большинство туристов путешествовали по России парами: 44% бронирований пришлось на двух взрослых без детей. В одиночку путешествовали 35%, на компании от трех человек пришлось 14% бронирований, а на семьи с детьми – 7%.

Отмечается, что чаще всего для новогоднего отдыха в РФ иностранные туристы выбирали четырехзвездочные отели (24% бронирований), три звезды (17%) и гостиницы без звезд (17%). На апартаменты пришлось 15%, пятизвездочные отели – 13%, хостелы – 9%.

Ранее сообщалось, что в 2024 году в Москве зафиксировали рекордное число туристов из регионов РФ. Всего за девять месяцев в столице побывали 7,8 миллиона гостей, что на 7% больше по сравнению с 2023 годом. Чаще всего приезжали из Центрального федерального округа, Санкт-Петербурга, а также с юга России – Краснодарского края и Ростовской области, из Татарстана, Саратовской области.