Собянин: вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы вырос в 1,5 раза

Фото: телеграм-канал "Мэр Москвы Сергей Собянин"

Вклад туризма в экономику Москвы в новогодние каникулы составил 136,8 миллиарда рублей, в бюджет поступило 18,7 миллиарда рублей. Это в 1,5 раза больше прошлогодних показателей, рассказал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Мэр отметил, что Москва сохранила и упрочила статус важнейшего центра зимнего туризма в стране. Так, в столице побывали не только жители российских регионов, но и туристы из Армении, Белоруссии, Индонезии, Казахстана, Китая, ОАЭ, Омана и других стран.

Собянин подчеркнул, что гости гуляли по классическим туристическим маршрутам и на многочисленных площадках проекта "Зима в Москве". Средняя загрузка отелей категорий 3 и 4 звезд в праздничные дни была 90% и больше.

"Реализация востребованных проектов сферы туризма и гостеприимства, включая проект "Зима в Москве", будет продолжена", – добавил мэр.

Между тем в новогодние каникулы гостями мероприятий проекта "Зима в Москве" стали 8,8 миллиона человек. В парках, на фестивальных площадках и катках состоялось 8,5 тысячи мероприятий. Посетить их могли как дети, так и взрослые.

Гости фестиваля "Путешествие в Рождество" катались на коньках, играли в керлинг и успели отправить свыше 95 тысяч поздравительных открыток в павильонах Почты России.