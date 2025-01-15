Почти 700 тысяч человек посетили катки "Зимы в Москве" в новогодние каникулы

Фото: Пресс-служба кинопарка «Москино»

Катки проекта "Зима в Москве" в новогодние каникулы посетили почти 700 тысяч гостей, передает портал мэра и правительства столицы.

Главными ледовыми площадками стали ВДНХ, "Лужники" и Парк Горького. Кроме того, впервые катки открылись рядом с Дворцом пионеров на Воробьевых горах и на Болотной площади.

Как рассказал руководитель столичного департамента культуры Алексей Фурсин, с 30 декабря катки на парковых территориях уже посетили более 250 тысяч человек. В том числе более 10 тысяч человек провели время на катке в кинопарке "Москино".

"На площадках гости могли не только покататься на коньках, но и поучаствовать в конкурсах и мастер-классах, посмотреть театрализованные представления и понаблюдать за выступлениями акробатов", – отметил Фурсин.

Так, для гостей сада имени Н. Э. Баумана, сада "Эрмитаж", Бабушкинского парка, парков "Ангарские пруды", "Ходынское поле" и 50-летия Октября на больших экранах состоялся специальный показ "Щелкунчика" в постановке Юрия Григоровича.

На катке в Парке Горького прошли концерт Музыкальной академии Ларисы Долиной и ледовое шоу "Щелкунчик: ледовая сказка Ильи Авербуха", а в ландшафтном парке "Митино" состоялся новогодний маскарад "Льдинки и кристаллики на льду".

Также на различных ледовых площадках были представлены "Ледяная симфония", "Рождественский бал", семейные кинопоказы и мастер-классы, праздничные интерактивные программы.

Самым популярным местом стал каток ВДНХ – его посетили свыше 152 тысяч человек. При этом свыше 5 тысяч посетителей встречали здесь 2025 год. На ледовой сцене выступили звезды фигурного катания Максим Ковтун и Майя Хромых. Также прошел показ ледового шоу "Двенадцать месяцев" под руководством Ирины Слуцкой.

С конца декабря на территории Дворца пионеров на Воробьевых горах открыто новогоднее семейное пространство. Оно будет принимать гостей до конца зимы. Каток с момента открытия посетили почти 10 тысяч человек.

На Воробьевых горах также работает ярмарка, на которой благотворительные фонды представили товары, созданные своими подопечными. Вырученные средства направят в пять организаций.

На Болотной площади впервые открылся каток маркета волшебства проекта "Сделано в Москве". На него можно попасть по предварительной регистрации, он бесплатный. Для детей предоставлено специальное оборудование, которое поможет безопасно научиться стоять на коньках.

Каток в "Лужниках" на территории Южного спортивного центра посетили более 30 тысяч гостей. В выходные и праздничные дни здесь проходят мастер-классы, спортивные соревнования и квизы.

До 1 марта в кинопарке "Москино" работает каток площадью свыше 900 квадратных метров с искусственным льдом. Он рассчитан на одновременное катание 120 человек.

Более чем на 20 бесплатных катках "Московских сезонов" в новогодние праздники побывали 120 тысяч человек. Самые крупные ледовые площадки расположены в районах Марьино, Коптево, Вешняки, Щукино и Теплый Стан.

До середины февраля сразу на нескольких площадках знаменитые фигуристы представляют гостям свои ледовые шоу. К участию в спектаклях были приглашены олимпийские чемпионы Анна Щербакова, Алина Загитова, Аделина Сотникова и другие.

В период новогодних праздников на 110 окружных катках с искусственным льдом прошло более 480 событий.

Межу тем на катке ВДНХ проведут первый в 2025 году сеанс ночного катания. Ближайший такой состоится с 25 на 26 января. Первые 300 посетителей смогут покататься на коньках с подсветкой.

Традиционные ночные сеансы на катке пользуются большой популярностью у посетителей. Следующее катание запланировано на 14 февраля.