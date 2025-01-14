Ночь на катке: ВДНХ приглашает покататься под звездами

Фото: пресс-служба ВДНХ

На катке ВДНХ проведут первый в 2025 году сеанс ночного катания. Ближайший состоится с 25 на 26 января, передает портал мэра и правительства столицы.

Он пройдет в рамках проекта "Зима в Москве". Первые 300 посетителей смогут покататься на коньках с подсветкой, которые будут выдавать сотрудники пункта проката № 1.

Традиционные ночные сеансы на катке пользуются большой популярностью у посетителей. Следующее катание под звездами запланировано на 14 февраля.

На ВДНХ работает самый большой каток столицы. Площадь ледового покрытия превышает 20 тысяч квадратных метров.

Кроме того, ВДНХ приглашает жителей и гостей столицы на тематические вечеринки на самом большом катке города в рамках проекта "Зима в Москве". Мероприятия пройдут 18 и 24 января. Так, 18 января с 17:00 до 21:00 гостей ждет киновечеринка "Стоп! Снято!". Также для гостей пройдет тематическая вечеринка "Неоновый движ на катке ВДНХ".