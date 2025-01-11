Собянин: мероприятия "Зимы в Москве" в новогодние каникулы посетили 8,8 млн человек

Фото: телеграм-канал "Сергей Собянин. Личный блог"

В новогодние каникулы гостями мероприятий проекта "Зима в Москве" стали 8,8 миллиона человек, сообщил Сергей Собянин в своем личном блоге.

Во время праздников в парках, на фестивальных площадках, катках, а также на ВДНХ, в кинопарке "Москино" и Маркете Волшебства на Болотной площади состоялось 8,5 тысячи мероприятий. Посетить их могли как дети, так и взрослые.

Так, гости фестиваля "Путешествие в Рождество" катались на коньках, играли в керлинг и успели отправить свыше 95 тысяч поздравительных открыток в павильонах Почты России. При этом для участников специальной военной операции и детей, которые приезжали в Москву из новых регионов, в домиках добра проекта "Москва помогает" удалось собрать 4,2 тысячи подарков.

Вместе с тем в парках города посетители мероприятий пели, танцевали и слушали симфоническую музыку. Кроме того, участники конкурса "Мандарин" успели очистить почти 950 килограммов мандаринов. Также в столичных парках прошел гастрофестиваль "Вкусные Морозы". В ходе него москвичи и гости города съели более 14 тысяч пирожков, чебуреков и хинкали.

Созданию праздничного настроения способствовали полсотни ледяных и световых скульптур, которые появились на улицах города в рамках фестиваля "Снег и лед в Москве". При этом свыше 25 тысяч человек во время новогодних каникул успели прокатиться на горках "Ледяного замка чудес", созданного в парке искусств "Музеон". Вместе с тем в Саду имени Баумана гости фестиваля получили возможность сыграть 11 тысяч мелодий на ледяных инструментах.

Также в "волшебные порталы" превратились 5 тысяч квадратных метров фасадов зданий, расположенных в центре Москвы. В рамках фестиваля "Город света" там можно было увидеть Карлсона, Снежную королеву, Деда Мороза, Жар-Птицу и других известных персонажей.

Гостей принимали и на ВДНХ. Там проводились театральные шествия, а также танцевальные и цирковые представления, ночные катания и утренние зарядки. Кроме того, на выставке можно было увидеть экспозиции Третьяковской галереи в павильоне № 1 "Центральный" и посетить Музей героизма. Они привлеки 1,2 миллиона гостей. При этом на установленной там канатной дороге прокатились 89,5 тысячи человек.

Не менее весело провести время можно было на Воробьевых горах у Московского дворца пионеров. Там для взрослых и детей каждый день были открыты кинокаток и горки для тюбинга.

Вместе с тем гости кинопарка "Москино" получили возможность принять участие в постановочных съемках и фотосессиях. Для них также организовали квест "Фабрика Деда Мороза". Кроме того, посетители рассказали более 10 тысяч стихотворений главному зимнему волшебнику.

На "Маркете волшебства", который можно было посетить на Болотной площади, были открыты шесть тематических павильонов с продукцией столичных предпринимателей. Также там продолжает курсировать волшебный поезд и открыт каток.

Вместе с тем в рамках "Зимы в Москве" состоялся 5-километровый забег на "Лужниках". Участие в нем приняли 1,7 тысячи Дедов Морозов. Там также катались на сноубордах и лыжах, играли в снежный дартс и бегали на снегоступах.

При этом на 46 площадках в округах и на 110 катках с искусственным льдом каждый день проводилось в среднем 150 мероприятий в день. Так, в Бутовском лесопарке был организован мастер-класс по лыжам для детей, а на катке стадиона "Авангард" можно было посетить занятия по катанию на льду.

Во время новогодних каникул также состоялась Елка мэра Москвы, которую организовали в Гостином дворе. Ее посетили более 70 тысяч зрителей. Они посмотрели представление "Москва взрослых детей", а также погуляли по Детствограду, увидели Веранду неспешного времени и заглянули на Детскую танцевальную площадку, в Телевизионную студию "Елка ТВ" и побывали в Академии моды.

Однако центром всеобщего внимания стала 11-метровая елка, которую украсили мягкими игрушками. За новогоднее настроение отвечали артисты, танцоры, эквилибристы и аниматоры в фойе. При этом в общей сложности детям вручили около 50 тонн сладостей и семейную развивающую игру.

Вместе с тем главный московский планировщик отдыха и путешествий RUSSPASS создал новую игру с дополненной реальностью. В ее рамках пользователи более 175 тысяч раз смогли поймать героев мультфильмов на площадках проекта "Зима в Москве" и в прочих интересных места города. При этом само приложение RUSSPASS было скачано и обновлено более 86 тысяч раз.

Сами жители и гости столицы оценили события проекта "Зима в Москве" в 4,9 балла из 5, следует из данных уличного опроса. В анализе участвовали 750 человек старше 18 лет, которые посещали мероприятия проекта. Из них 87% отметили, что нынешний сезон стал более увлекательным, чем прошлогодний.