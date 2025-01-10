Виртуальный снеговик поселился в "Сокольниках" в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

В парке "Сокольники" была установлена необычная аудиовизуальная скульптура. Теперь гости фестиваля "Снег и лед в Москве" могут увидеть ожившего виртуального снеговика, передает портал мэра и правительства столицы.

Специально для проекта "Зима в Москве" художники одной из студий интерактивного дизайна столицы разработали инсталляцию "Скульптовик". Высота фигуры достигает почти восьми метров. Она состоит из трех светодиодных кубов, которые были установлены друг на друга.

Если посмотреть на фигуру с определенного ракурса, внутри кубов можно увидеть иллюзию трехмерного пространства, где оживает виртуальный снеговик. При этом на плоских экранах представлена серия 3D-изображений. На них видно, как внутри куба вырастает сугроб, из которого и рождается снежная скульптура.

При этом снеговик не стоит на месте, а пробует себя в различных профессиях. Трансформации снеговика происходят так, будто он находится в постоянном поиске идеала.

Для детей инсталляция будет интересна за счет яркой динамичной картинки, а взрослые смогут вспомнить, что творчество имеет значение не только как достижение какого-либо результата, но и как процесс стремления к совершенству.

Инсталляцию "Скульптовик" можно будет увидеть в "Сокольниках" вплоть до 20 января. Посмотреть на нее, а также послушать музыкальное сопровождение гости парка могут ежедневно с 09:00 до 23:00.

В общей сложности в рамках фестиваля "Снег и лед в Москве" город украсили более 37 ледяных скульптур и 10 световых инсталляций. Они были созданы трудом более 30 участников из разных регионов России, а также из Белоруссии и Узбекистана. Арт-объекты появились на 10 площадках, популярных у москвичей. Увидеть скульптуры и инсталляции можно в парке искусств "Музеон", Парке Горького, парке "Сокольники", а также в саду имени Н. Э. Баумана, Измайловском парке, на Чистопрудном бульваре и в других пространствах.

В рамках проекта "Зима в Москве" в столице также появились зеленые зоны и места отдыха, которые представляют собой площадки для эффектных фотосессий на фоне ландшафтных композиций с ярким декором. Одна из них расположилась у памятника Клименту Тимирязеву на Тверском бульваре. Там был создан необычный сад с высокими арками, которые оформили еловым лапником.

