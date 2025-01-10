"Зима в Москве": как получить сувениры из эксклюзивной новогодней коллекции

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

В рамках акции "Зима с "Миллионом призов" москвичи получили уже более 54 тысяч подарков за активное участие в электронных проектах столицы и более 32 тысяч сувениров эксклюзивной новогодней коллекции в обмен на баллы программы "Миллион призов". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Горожане могут получить баллы за участие в проектах "Активный гражданин", "Город заданий", "Электронный дом", "Город идей" и других. Кроме того, баллы начисляются за совершенные покупки на рыбных рынках "Москва – на волне".

Накопленные баллы можно обменять на новогодние сувениры до конца февраля. Найти подарки можно на сайте "Миллион призов" в категории "Зима с "Миллионом призов".

В скором времени на сайте появятся новые сувениры из праздничной зимней коллекции с изображением снегирей. Среди сувениров – изящные чайные пары и блюдца, шерстяные варежки и носки, вместительные шоперы и пушистые полотенца. Заказы можно также получить и в павильонах "Миллион призов", расположенных на площадках проекта "Зима в Москве".

Ранее стало известно, что представители столичного бизнеса организовали множество мероприятий в рамках проекта "Заходи на огонек!". "Зима в Москве" дарит жителям и гостям столицы возможность получить бонусы, скидки на товары и услуги и бесплатные посещения активностей.

Между тем участники игры дополненной реальности, посвященной "Зиме в Москве", посетили площадки проекта почти 120 тысяч раз. Игра стала доступна в приложении Russpass с середины декабря 2024 года.

Все желающие могут узнать город вместе с анимационными персонажами. К игре можно присоединиться до 28 февраля. За полученные уровни выдаются специальные коды, которые можно обменять на баллы программы лояльности "Миллион призов".