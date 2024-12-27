"Зима в Москве": к Новому году бизнес подготовил для горожан бонусы и скидки

Фото: Москва 24/Никита Симонов

Представители столичного бизнеса организовали множество мероприятий в рамках проекта "Заходи на огонек!". "Зима в Москве" дарит жителям и гостям столицы возможность получить бонусы, скидки на товары и услуги и бесплатные посещения активностей, передает портал мэра и правительства Москвы.

В субботу, 28 декабря, в школе робототехники и искусственного интеллекта "Код робота" состоится зимний мастер-класс: дети смогут создать фонарик, который будет переливаться разными цветами и принимать форму дракона, змеи или сердца.

В тот же день в ресторане Florentini на Ленинском проспекте состоится мастер-класс для детей, на котором ребята смогут создать елочку из ватных дисков.

В воскресенье, 29-го числа, для юных гостей от 1,5 до 10 лет состоится занятие по созданию елочной игрушки в виде снеговика. Оно пройдет в детском центре развития Children Logos.

Кроме того, для детей будут организованы праздничные мероприятия в районных центрах "Место встречи". В частности, на Беломорской улице состоится научное шоу, а в центре на Первомайской улице дети смогут посетить "Сладкую фабрику Деда Мороза".

На мероприятии "Лесная сказка", которое пройдет в Центре на Лескова, дети перевоплотятся в нарядные елки и отправятся в путешествие по ледяной пещере. Они научатся собирать торт, посоревнуются в ловкости со снежинками и даже запрягут игрушечных лошадок.

В понедельник, 30 декабря развлекательная программа продолжится в ресторане Florentini на Старой Басманной улице: детям предлагают сделать своими руками новогоднюю открытку.

А в центре "Место встречи" на проспекте Андропова состоится мероприятие под названием "Змеиный Новый год". В программе праздника – встреча с Дедом Морозом, который поможет расколдовать змею, а также танцы, игры и творческие занятия.

Также 30 декабря и 6 января состоится мастер-класс по рисованию в центре детского досуга "Великолепная пятерка".

Далее, 7 января, мануфактура "Московская игрушка" приглашает жителей и гостей столицы на выставку "Снова на елке". На ней расскажут о создании ватных елочных игрушек, покажут украшения конца XIX – начала XX века и советского периода.

Любое занятие в фитнес-клубе "Здоровая нация" можно посетить до 15 января. В том числе персональную тренировку с тренером. Также до 31 января в фитнес-клубе "А ну-ка, девушки!" на Балаклавском проспекте проходят бесплатные тренировки длительностью 30 минут.

По 26 февраля в ресторане "Мзиури" каждое воскресенье будут проходить новогодние представления для детей с увлекательной программой.

Между тем насыщенная программа для детей, включая утренники и спектакли, ожидает жителей и гостей Москвы на фестивале "Путешествие в Рождество". В столичном районе Вешняки 1 января в 16:00 москвичей ждет спектакль про почтальона Печкина, а с 2 по 7 января ожидаются "Снеговик-почтовик", "Когда зажигаются елки" и "Дед Мороз и Серый Волк". Их можно будет увидеть в 12:00 на 26 площадках – в районах Куркино, Кузьминки и Люблино.