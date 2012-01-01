Караоке-вечера, балы и чайные дегустации ждут гостей площадок проекта "Зима в Москве"

Новогодние каникулы продлятся 11 дней – самое время, чтобы всей семьей развлечься на городских праздничных площадках. Проект "Зима в Москве" приготовил для гостей ярмарки, выставки и шоу на любой вкус. Подробнее о самых интересных мероприятиях – в нашем материале.

Порадовать слух

Фото: Москва24/Никита Симонов

Ощутить себя звездой советской эстрады позволит участие в караоке-вечерах "Бриллиантовый голос". Продемонстрировать вокальные данные можно как сольно, так и дуэтом: на выбор любой новогодний шлягер – "Пять минут", "Кабы не было зимы", "Звенит январская вьюга" и другие. Сделать звучание выступающих более ярким помогут профессиональные бэк-вокалисты.

Открытые музыкальные вечера пройдут 28 декабря, 4 и 11 января с 17:00 до 21:00 в трех столичных парках – Таганском, "Красная Пресня" и "Северное Тушино". Предварительная регистрация для посещения площадок не требуется.

Кроме того, любителей музыки советской эпохи ждут в том числе и на танцевальных встречах "Не стой в сторонке". Дух прошлого воссоздадут музыканты, которые сыграют песни из знаменитых фильмов, а также танцоры с оригинальными номерами. У каждого гостя будет возможность не только насладиться выступлениями, но и выучить движения самостоятельно.

Площадки организованы в парках "Сокольники", "Кузьминки" и "Музеон", мероприятия на них пройдут 27 декабря, 3 и 10 января с 17:00 до 21:00. Вход также свободный.

Зрелища на льду

Фото: Москва24/Никита Симонов

Уникальную праздничную атмосферу катка в саду имени Баумана создадут для зрителей "Ледяной симфонии": 4 января в 16:00 в окружении свечей фигуристы исполнят танец, а аккомпанировать им будет оркестр. Кроме того, в программе световое шоу, плюс для всех желающих проведут мастер-классы по фигурному катанию от профессиональных спортсменов. Присоединиться к событию можно бесплатно, однако тем, кто захочет выйти на лед, нужно приобрести билет на сайте площадки.

А в парке "Ходынское поле" 7 января в 14:00 развернется настоящая зимняя сказка. В рамках "Рождественского бала" фигуристы в образах Бабы-яги, Снежной Королевы, Ивана Царевича и других русских народных героев покажут большое праздничное представление. Не менее зрелищным станет шествие акробатов и ходулистов, а также конкурсы и спектакли. Яркую точку поставит бал около центральной елки.

Закупиться вкусным и красивым

Фото: Москва24/Никита Симонов

Возможность попробовать новогоднюю столицу на вкус будет у всех посетителей зимнего сезона фестиваля "Московское чаепитие". Бесплатные дегустации особого купажа чая "Москва" из самовара будут проходить на Тверской площади ежедневно с 28 декабря по 8 января в 16:00. Это время выбрано не случайно: по традиции жители столицы именно в этот час садились за послеобеденное чаепитие. Напиток, который предложат гостям, отличают нотки карамели и белого шоколада, а также насыщенный аромат.

Гастрономическое удовольствие гарантируют и тем, кто попробует легендарные московские плюшки – их продажи продлятся до 28 февраля, а найти их можно на Тверской площади, площади Революции и центральных улицах города. Кроме того, в ближайшее время выпечка появится и на других фестивальных площадках.





Павел Гусев представитель оргкомитета фестиваля "Путешествие в Рождество" Специально к проекту "Зима в Москве", помимо оригинального вкуса, кондитеры создали еще три новых – с корицей, изюмом и маком. Чтобы освежить рецепт, они использовали при выпечке больше сдобы и ванили.

Приобрести праздничный декор для дома и зимнюю одежду от столичных производителей можно на маркете волшебства проекта "Сделано в Москве". Торговые павильоны находятся в популярных для пешеходных прогулок местах – на Арбате и Новом Арбате, Тверском бульваре и других. К примеру, на площадке "Подарок", расположенной на Кузнецком Мосту, продаются вещи из премиум- и массового сегмента. Кроме того, один из представленных здесь брендов предложил свитера, кардиганы и зимние аксессуары, связанные восемью мастерицами возрастом от 60 лет.

Здесь же в рамках фестиваля "Путешествие в Рождество" проходит выставка дизайнерских елей. Их оформление посвящено теме "Любимые фильмы детства": каждый из 16 участников отразил свое уникальное видение праздника. В частности, певец Егор Крид украсил елку в стиле сказки "Волшебник изумрудного города", а дизайнер Гоша Рубчинский обратил внимание на фильм "Обыкновенное чудо". Среди прочих кинокартин, которыми вдохновлялись авторы дизайнов, – "Любовь и голуби", "Морозко", "Карнавальная ночь". В общей сложности было использовано более 7,5 тысячи игрушек и 4,5 километра гирлянд.

Сделать доброе дело

Фото: Москва24/Никита Симонов

Принести радость не только себе и близким, но и тем, кто в этом особенно нуждается, позволит проект "Домики добра". Всего в Москве представлено свыше 30 благотворительных пунктов, куда можно принести теплые вещи, средства личной гигиены и многое другое для участников СВО, сладости и игрушки для детей из новых регионов или корм для животных. Вдобавок к посылке предложат подписать новогодние открытки с поздравлениями, теплыми пожеланиями и словами поддержки.

Точки сбора продолжат действовать в столице до 28 февраля 2025 года. В праздники принести необходимое в ЦАО можно будет с 10:00 до 22:00, а в остальных округах – с 10:00 до 21:00.

Еще один способ помочь – принять участие в акции "Елка добра". Таким образом, у каждого есть возможность стать личным Дедом Морозом или Снегурочкой для ребенка или подростка от 3 до 17 лет, которые остались без попечения родителей, живут в малообеспеченных семьях или имеют проблемы со здоровьем. Большинство из них мечтает об играх, музыкальных инструментах, книгах и так далее.







Владислава Чечулина менеджер благотворительной акции "Добрая елка" Благотворительная акция "Добрая елка" проходит в Москве третий раз. В этом году мы разместили более 1 700 желаний у нас на сайте и по всему городу.

Исполнить желание довольно легко. Прежде всего необходимо найти добрую елку: они установлены практически по всему городу, включая ярмарки, торговые центры, парки развлечений. Затем надо снять с дерева любой понравившийся шарик, отсканировать на нем QR-код и заполнить анкету. После этого останется дождаться звонка из call-центра и вместе с работником благотворительной организации выбрать дату вручения подарка. Также откликнуться можно и через сайт проекта.

Передать подарок нужно лично или привезти его в офис НКО. Акция продлится до 28 февраля.

Подробная информация обо всех праздничных мероприятиях, подготовленных в рамках проекта "Зима в Москве", доступна на сайте zima.mos.ru.

