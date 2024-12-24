Прогулочный маршрут по центру столицы появился в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Олег Сосницкий

Праздничный прогулочный маршрут был подготовлен в столице в рамках проекта "Зима в Москве". Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Так, улицу Кузнецкий Мост разделили на две части, где у пересечения с Петровкой появился сказочный рождественский вокзал, и на верхней части улицы, ведущей к Большой Дмитровке, вырос волшебный лес из елей, сосен, берез и ярко-красных деренов, по которому "проезжает" по рельсам красочный рождественский экспресс. Гости смогут не только сделать эффектные фото, но и купить новогодние сувениры, а также попробовать праздничные блюда и согревающие зимние напитки.

Вторая часть Кузнецкого Моста от Неглинной улицы до Рождественки превратилась в сказочную Нарнию. Эта часть улицы оформлена в нежных ментолово-белых тонах, а цветовую гамму поддерживают ажурные беседки и фигуры снеговиков в шапках.

В Столешниковом переулке была создана уютная прогулочная зона, оформленная рождественскими мотивами в красно-золотых тонах. Москвичам и гостям столицы предлагают полюбоваться необычными фасадами-арками, где расположены маленькие магазинчики с сувенирами, праздничными блюдами и согревающими напитками. Атмосферу Нового года создают хвойные гирлянды с золотыми колокольчиками, растянутые над пешеходной зоной, а также композиции из пихт, елей, сосен и падуба. Кроме того, в переулке припарковался винтажный автомобиль, нагруженный яркими подарками, у которого можно сделать запоминающееся фото.

А в Камергерском переулке разместилась лаунж-зону с местами для отдыха посреди зимних композиций из хвойных и вечнозеленых растений, а также наряженными елями. В переулке гостей ожидают необычные ретрофасады со встроенными в них сувенирными магазинами, а также тележка проекта "Московское чаепитие" с эксклюзивным зимним купажом чая "Москва" и легендарными столичными плюшками.

В общей сложности в этом году в Москве установлено свыше 4,5 тысячи световых конструкций и около тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами.

Кроме того, более 600 праздничных плакатов, выполненных в стилистике проекта "Зима в Москве", появились в городе в преддверии праздников. Так, на цифровых билбордах и афишных стендах демонстрируются тематические видеоролики.

Между тем в кинопарке "Москино" в рамках проекта "Зима в Москве" впервые открылся каток с искусственным покрытием, который будет работать всю зиму. Его площадь составляет 900 квадратных метров.

