Пешеходная зона "Москва-Сити" украшена к Новому году

Фото: телеграм-канал "Дептранс Москвы"

Пешеходную зону "Москва-Сити" украсили к Новому году. Там установили наряженные ели и праздничные инсталляции, сообщила пресс-служба Дептранса Москвы.

"К Новому году по задаче Сергея Собянина мы украшаем городской транспорт для создания праздничной атмосферы. Например, около станций метро размещаем тематические инсталляции, чтобы пассажиры могли сделать с ними памятные фотографии", – приводит ведомство слова заммэра города по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Так, москвичи и гости столицы смогут увидеть в этой зоне снеговика с яркой светящейся буквой "М" и "промышленную" новогоднюю елку. Украшения установлены у выходов № 1 и 2 со станции метро "Деловой центр".

Кроме того, в пешеходной зоне установили инсталляцию "Твой город – твое дело", шар "Молодежи Москвы" и елки. В их числе деревья, которые были украшены специалистами столичного Департамента ЖКХ, гаража особого назначения ФСО России и Кировской области.

В общей сложности там можно увидеть 8 елей и креативных инсталляций. Все они были установлены в рамках "Зимы в Москве".

Вместе с тем в преддверии рождественских и новогодних праздников в столице появились более 600 праздничных плакатов, выполненных в стилистике проекта. При этом на цифровых билбордах, медиафасадах и афишных стендах, расположенных на Новом Арбате, Садовой-Самотечной и Спартаковской улицах, демонстрируются тематические видеоролики.