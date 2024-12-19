Более 600 праздничных плакатов украсили Москву к Новому году и Рождеству

Фото: Комплекс городского хозяйства Москвы

Более 600 праздничных плакатов, выполненных в стилистике проекта "Зима в Москве", появились в городе в преддверии рождественских и новогодних праздников. Об этом рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, на цифровых билбордах, медиафасадах и афишных стендах, расположенных на Новом Арбате, Садовой-Самотечной и Спартаковской улицах, демонстрируются тематические видеоролики.

В общей сложности, как отметил Бирюков, в этом году в Москве установлено свыше 4,5 тысячи световых конструкций и около тысячи новогодних елей с разноцветными шарами и гирляндами. Техническое переоснащение получили две арки, украшающие Манежную площадь и улицу Кузнецкий Мост. Кроме того, ранее были обновлены арки на Тверской и Пушкинской площадях, в Новопушкинском сквере, Газетном и Камергерском переулках, уточнил заммэра столицы.

Также световыми тоннелями и цифрами "2025" были оформлены пешеходные зоны Бульварного кольца, а в парке Победы на Поклонной горе установлен гигантский елочный шар. Театральную площадь и Патриарший мост, по словам Бирюкова, как и в 2023 году, украсили ажурные арки и рождественские звезды.

Заммэра Москвы отметил, что за последние годы в столице накоплен запас праздничных украшений. При этом все световые и декоративные конструкции являются многофункциональными, поэтому их можно не раз использовать, изменяя их вид.

"Для украшения города используется современное энергосберегающее оборудование, основанное на светодиодах. Такие светильники потребляют в десятки раз меньше электроэнергии, безопасны и рассчитаны на работу в любых погодных условиях", – заключил Бирюков.

15 декабря было запущено новогоднее оформление столичного транспорта. К празднику уже украшены Северный и Южный речные вокзалы. Там установили светящиеся инсталляции корабля и двух капитанов, а также еловые арки с подсветкой. В метро Москвы к Новому году соответствующее оформление получили 23 поезда.

