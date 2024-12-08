Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Мишин

Московский общественный транспорт запустят в праздничном оформлении 15 декабря. К Новому году уже украшены Северный и Южный речные вокзалы, сообщается в телеграм-канале столичного Дептранса.

"Столичные речные вокзалы уже давно стали любимыми местами для проведения досуга у жителей столицы. Сергей Собянин поручил нам создать праздничную атмосферу на площадках городского транспорта, поэтому мы украсим не только речные вокзалы, но и станции рельсового каркаса и остановки", – отметил заммэра по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Также в преддверии новогоднего праздника на Северном речном вокзале установили светящиеся инсталляции корабля и двух капитанов, еловые арки с подсветкой в парке и у здания. На Южном речном вокзале повесили гирлянды на фасаде здания.

Между тем свыше 170 новогодних инсталляций установлено в столичном метро. Ликсутов рассказал, что теперь пассажиры могут сделать красивые снимки в украшенных к Новому году фотозонах на станциях "Мичуринский проспект" Большой кольцевой линии (БКЛ) и "Маяковская" Замоскворецкой линии метро.

В ноябре Сергей Собянин подписал постановление о праздничном оформлении Москвы. Собственникам нежилых зданий и объектов, расположенных на первом этаже многоквартирных домов и выходящих на дорожную часть улицы, рекомендовано обеспечить праздничное оформление. Можно применять элементы декора, которые соответствуют времени года.

