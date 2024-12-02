Открыт прием заявок на лучшее украшение бизнес-объектов в рамках "Зимы в Москве"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В столице начался прием заявок на лучшее праздничное и тематическое украшение предприятий в рамках "Зимы в Москве", пишет портал мэра и правительства столицы.

В рамках специального гранта Москва возместит не только стоимость оборудования и материалов, но и монтажа, а также работу дизайнера. Максимальный размер выплаты составит 2 миллиона рублей, но не более 50% налогов, уплаченных фирмой в бюджет Москвы.

Компенсировать расходы на оформление своих заведений могут предприниматели из сферы общественного питания, гостиничного бизнеса, а также торговли и услуг. Кроме того, бизнесмен должен иметь право собственности или пользования на объект, где расположен бизнес, а само предприятие должно находиться на первом этаже здания и выходить на одну из улиц Москвы. Подать заявку можно на сайте до 28 декабря 2024 года.

При этом все столичные предприятия, а не только коммерческие заведения из сектора торговли, услуг и общественного питания, смогут отправить заявку на аналогичный конкурс на самое красивое оформление своих точек.

Украшенные фасады салонов красоты, банков, гостиниц, развлекательных центров и других заведений оценит специальное жюри. Заявки принимаются с 1 по 28 декабря 2024 года через портал mos.ru.

Кроме того, с 1-го числа стартовал конкурс на самое лучше оформление нежилого объекта, в котором могут принять участие граждане РФ старше 18 лет и творческие коллективы. Горожанам предлагают оценить свои силы в трех номинациях: "Лучший проект оформления витрин и входных групп", "Лучший проект оформления здания", а также "Лучший проект оформления общественных пространств".

Среди условий указывается обязательное местонахождение здания в Москве, а сам проект должен содержать не только визуализацию, но и чертежи, элементы украшения и спецификацию материалов. За первое, второе и третье места предусмотрены 3, 2 и 1 миллиона рублей соответственно. Заявки принимают до 30 января 2025 года.

Ранее сообщалось, что главный приз в конкурсе на самое лучшее оформление коммерческого здания в столице составит 700 миллионов рублей. При этом предприниматели смогут бесплатно продвинуть свой бренд, а также оригинально украсить свою площадку.

