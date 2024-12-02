Проект "Открой#Моспром" запустил регистрацию на новогодние экскурсии

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Заключительный сезон экскурсий по столичным промпредприятиям в рамках проекта "Открой#Моспром" состоится с 9 по 13 декабря. Его участниками станут около 30 столичных предприятий. Регистрация уже началась, сообщил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

"Более 5,5 года проект "Открой#Моспром" знакомит жителей и гостей столицы с работой промышленного сектора Москвы. Мы организуем интеллектуальные игры, квизы, мастер-классы, просветительские лекции, фотовыставки. Самое популярное направление проекта – экскурсии по действующим фабрикам и заводам, на которых производят высокотехнологичное оборудование и товары повседневного спроса", – цитирует его портал мэра и правительства Москвы.

В финальном сезоне на площадках участников проекта пройдет 60 экскурсионных туров и 20 мастер-классов. Впервые в этом году гости смогут побывать на Карачаровском механическом заводе. Им расскажут об этапах производства лифтов, технологических новинках и стандартах качества продукции.

В рамках экскурсии посетителям покажут часть цехов, в которых происходят основные этапы процесса. Также они увидят стенд с узлами безопасности собственного производства.

Кроме того, впервые экскурсии будут организованы в музее "Фабрика елочных игрушек". Для посетителей подготовят рассказ о производстве украшений и традициях Нового года в разные эпохи.

Вместе с тем на сайте проекта для участников проведут викторину с 15 тематическими вопросами.

Ранее на портале проекта "Зима в Москве" появился раздел для бизнеса. Столичные предприниматели могут бесплатно получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров, проводить мероприятия на площадках города и выиграть грант за лучшее праздничное оформление витрин и фасадов собственных заведений.

