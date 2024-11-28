Проект "Зима в Москве" приглашает на "Московские каникулы"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Выпускники Центральной школы московских вожатых Мосгортура подготовили для детей программу мероприятий, которая откроет 1 декабря зимний сезон городского проекта "Московские каникулы" в рамках "Зимы в Москве". Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Юные граждане смогут поучаствовать в зимних эстафетах, конкурсах снежных скульптур, фотокроссе и подвижных играх. Мероприятия будут проводиться бесплатно в усадьбах Деда Мороза, которые находятся на территории ландшафтного парка "Митино", в парке Олимпийской Деревни и Измайловском парке. Предварительная регистрация не требуется.

Кроме того, для детей подготовят новогодние мастер-классы, на которых гости смогут сделать елочные игрушки и украшения для дома, открытки, хлопушки и рождественские венки. Также юных граждан приглашают на тематические квесты, где они смогут узнать о новогодних традициях разных стран мира и написать письма Деду Морозу. За прохождение испытаний каждый ребенок получит памятный подарок. В этих мероприятиях участие будет платным.

Все вышеперечисленные мероприятия будут проводиться по выходным до 29 декабря, но в период с 30 декабря по 12 января – каждый день. Присоединиться к программам можно с 12:00 до 19:00, за исключением 1 января. Тогда они начнутся с 15:00. Полная программа доступна на сайте.

В рамках "Зимы в Москве" также пройдет конкурс по очистке мандаринов единой полоской кожуры. Для соревнования город закупит несколько тысяч цитрусовых, однако точную цифру приобретенных фруктов раскроют только после завершения конкурса.

Фрукты поступят из Азербайджана, так как мандарины оттуда среднего размера и легче очищаются, их кожица тонкая и эластичная. Очищенные фрукты участники соревнований смогут оставить себе. Занявшие первые три места горожане будут награждены главными призами, все победители получат подарки.

