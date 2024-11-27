Проект "Зима в Москве" поможет москвичам и гостям города написать Деду Морозу

Фото: пресс-служба оргкомитета цикла городских уличных мероприятий "Московские сезоны"

В Москве с 1 декабря по 28 февраля будут работать около 80 филиалов "Зимней почты", с помощью которой горожане и гости столицы смогут бесплатно отправить письмо Деду Морозу или открытку для друзей и близких. Об этом сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Отделения "Зимней почты" будут открыты на площадках "Московских сезонов" почти по всей столице. Гости смогут выбрать новогоднюю ретрооткрытку с медвежатами, снеговиками и новогодними елями, подписать ее и сразу же отправить друзьям или родственникам. Для этого на площадках установлены специальные ящики "Почты России". В них также можно отправить и письмо Деду Морозу.

Один из таких ящиков будет расположен в нарядном домике на одной из главных площадок фестиваля "Путешествие в Рождество" на Манежной площади. Юным гостям фестиваля Дед Мороз и его волшебные помощники помогут сделать открытку и оформить письмо, которые впоследствии можно будет забрать с собой или отправить по адресу. Поучаствовать смогут все желающие, оформление займет не более 15 минут.

Кроме того, на площадках "Московских сезонов" гости смогут сделать красивую фотографию, распечатать ее в виде открытки, подписать и отправить своим друзьям. Сделать это можно в будни с 11:00 до 21:00, а по выходным и праздникам – с 10:00 до 21:00.

"Путешествие в Рождество" является одним из самых популярных фестивалей проекта "Московские сезоны", в этом году он пройдет в Москве с 14 декабря 2024 года по 12 января 2025 года. В городе будут открыты более чем 30 площадок, на которых гостям предложат поучаствовать в творческих и кулинарных мастер-классах, познакомиться с национальными блюдами регионов России, покататься на коньках, сыграть в зимние игры, побывать на детских утренниках, спектаклях и других событиях.

Проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря. Он объединит все зимние фестивали столицы и будет проходить во всех районах города с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

При этом одной из флагманских площадок зимнего проекта станет Болотная площадь, где будет работать маркет волшебства "Сделано в Москве" – с ярмаркой товаров, фудкортом, катком и поездом вокруг него. Проект также охватит центральные пешеходные улицы, где будут представлены яркие тематические павильоны с товарами столичных производителей.

