На портале "Зима в Москве" открыт раздел для предпринимателей

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы

Раздел для бизнеса появился на портале проекта "Зима в Москве". Столичные предприниматели могут бесплатно получить дополнительные возможности для продвижения своих товаров, проводить мероприятия на площадках города и выиграть грант за лучшее праздничное оформление витрин и фасадов собственных заведений, сообщается на портале мэра и правительства Москвы.

Например, для тех, кто планирует представить свои бренды, функционирует специальный проект "Заходи на огонек!". Участие в нем будет интересно бизнесменам из сферы красоты, общепита, образования, творчества, спорта, торговли и услуг.

Подавшие на участие заявки предприниматели могут воспользоваться разными возможностями для продвижения своей продукции. Информация о них появится в афише мероприятий проекта "Зима в Москве" и сервисе "Яндекс Карты". Кроме того, каждый участник получит бизнес-бокс с бесплатными сервисами для развития собственного дела. Также представят информационную поддержку и федеральных и региональных СМИ.

Участникам проекта нужно подготовить специальное предложение для посетителей фестиваля. Это могут быть как бесплатные мероприятия, так и сезонные акции или скидки на товары и услуги. Более того, свою фестивальную площадку необходимо оформить в стилистике проекта "Зима в Москве".

В рамках проекта предприниматели могут проводить собственные крупные мероприятия. Для этого с 1 декабря для них работают бесплатные электронные сервисы. Например, сервис для бронирования площадок помогает выбрать и забронировать подходящее для события место в городе. Всего доступно свыше 110 крытых площадок и 25 уличных.

Те, кто хочет организовать торговлю, подойдут шале на фестивальных площадках. Бронирование доступно на срок от одного дня. Для этого бизнесменам нужно подать соответствующую заявку.

Для работы с коммерческими организациями создан специальный консьерж-сервис, позволяющий сделать персональный подбор городских площадок и дающий возможность обсудить другие форматы участия.

Для презентации своих брендов и торговли с 20 декабря 2024 по 28 февраля 2025 года в центре Москвы будет открыт маркет волшебства. Площадки расположатся на Болотной площади, улицах Арбат, Новый Арбат, Кузнецкий Мост, Никольской, Тверском бульваре и в Столешникове переулке. Там можно купить товары торговой марки "Сделано в Москве". Свою продукцию представят около 500 локальных брендов. Посетители маркета смогут купить одежду и аксессуары, декор для дома и новогодние подарки. Для участия в маркете в качестве продавца надо пройти отбор на сайте.

Кроме маркета волшебства, на Болотной площади будет работать каток и станция упаковки подарков. Также для горожан проведут мастер-классы и другие мероприятия.

Бизнесмены, которые украсят свои заведения к праздникам в тематической стилистике, смогут получить гранты от города и принять участие в конкурсах оформления витрин и фасадов. Поучаствовать в конкурсе смогут все московские компании и предприниматели вне зависимости от сферы деятельности. Общий призовой фонд составляет 700 миллионов рублей. Победителей определит жюри из экспертов, также будет учитываться мнение москвичей. Для участия нужно подать электронную заявку в период с 1 по 28 декабря.

Первая сотня предпринимателей, украсившая свои заведения в новогодней тематике по предъявленным требованиям, получит гранты на оформление на сумму до 2 миллионов рублей. Получить грант смогут и те, кто зарегистрирован в качестве юрлица или ИП не менее одного года, платит налоги в столичный бюджет, а также имеет право собственности или пользования в отношении объекта, где находится заведение. Помимо этого, предприятие должно находиться на первом этаже, а его фасад – выходить на одну из городских улиц. Подать заявку на участие можно с 1 по 28 декабря на сайте.

Для граждан будет отдельное соревнование на лучший проект праздничного и тематического украшения нежилых объектов. Конкурс пройдет до 30 января 2025 года, а победители получат до 3 миллионов рублей. Поучаствовать в конкурсе могут граждане старше 18 лет и творческие коллективы. Всего будет три номинации.

Тем временем событийный туризм – одно из наиболее перспективных направлений развития Москвы. Планируется, что к 2030 году столицу будут посещать порядка 7,3 миллиона человек. Так, примерно 75% общих затрат туристов, приезжающих в Москву посетить сезонные фестивали, приходится на смежные отрасли экономики. Из них 35% денег они тратят на гастрономию, 20% – на сувениры и проезд в транспорте, еще 20% – на проживание в гостиницах.

В ходе городских мероприятий существенно вырастает загрузка столичных отелей – в среднем на 10–14%. Каждое масштабное событие, проходящее в столице, имеет мультипликативный экономический эффект.

Проект "Зима в Москве" начался 1 декабря. Программу для горожан и туристов подготовили старинные усадьбы, фестивальные площадки, катки, олимпийский комплекс "Лужники", парки и рыбные рынки.

В честь открытия состоится предновогодний флешмоб, в ходе которого в 21 парке столицы одновременно зажгутся огни на праздничных елках. Центральной площадкой станет Парк Горького, где в 19:00 вспыхнет медиаелка в чаше Фигурного фонтана.