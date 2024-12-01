Променад на льду и письмо Деду Морозу: открывается проект "Зима в Москве"

Фото: пресс-служба Мостуризма

Проект "Зима в Москве" стартовал в столице 1 декабря. Программу для горожан подготовили старинные усадьбы, фестивальные площадки, катки, олимпийский комплекс "Лужники", парки и рыбные рынки. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы.

Так, в честь открытия пройдет предновогодний флешмоб. В 21 городском парке одновременно зажгутся огни на праздничных елках. Центральная площадка – Парк Горького. В 19:00 там вспыхнет медиаелка в чаше Фигурного фонтана, а вместе с ней и иллюминация на всех хвойных деревьях.

Для посетителей организована также развлекательная программа. Например, в парке "Сокольники" дети смогут поиграть с Дедом Морозом и Снегурочкой, в саде "Эрмитаж" для ребят подготовлен хоровод и иммерсивное представление, у главной сцены в парке "Фили" проведут конкурсы, а посетителей парка Олимпийской деревни ждут артисты театра пантомимы, жонглеры и ходулисты.

С первого дня зимы стартует конкурс на самую оригинальную фотографию у столичной елки. Желающим поучаствовать надо загрузить снимок в соцсеть "ВКонтакте" с хештегом #парковыеелки. Для победителей подготовлены призы.

Между тем гости фестиваля "Усадьбы Москвы" смогут посетить бал, послушать классическую музыку, узнать, чем жили обитатели старинных особняков. Так, 1 декабря в саду имени Баумана горожане могут посетить ледовый променад "Семейная жизнь аристократии, романтические прогулки и тайны усадеб" и послушать концерт "Живая классика и ее современное переосмысление".

Посетители усадьбы имени Ф. И. Прове – А. И. Калиш узнают о хозяевах особняка и познакомятся с архитектурными элементами старинного здания на экскурсии А гости музея-заповедника "Царицыно" будут мастерить новогодние свечи из вощины и узнавать о дворянском быте и архитектуре старой Москвы.

"Зимняя почта" также является частью проекта "Зима в Москве". Уже открылось ее несколько филиалов, всего их будет порядка 80 в разных столичных районах. Более того, москвичи могут бесплатно отправить открытку друзьям и родственникам, а также письмо Деду Морозу. Для этих целей подготовлены тематические ретрокарточки и установлены специальные почтовые ящики.

Для любителей активного отдыха будут проводиться тренировки нового сезона "Мой спортивный район". Например, занятия по фитнесу будут проходить на 21 площадке в 10 столичных округах по вторникам и субботам. Длительность тренировок составляет около часа, они рассчитаны на совершеннолетних граждан.

Покататься на коньках можно на 80 площадках. Новичкам будут помогать опытные тренеры. А когда установится снежный покров, начнутся занятия по бегу на лыжах. Для гостей подготовят 15 трасс, на которых они смогут освоить технику классического и конькового хода.

Однако покататься на коньках можно и самостоятельно. 1 декабря откроются 23 бесплатных катка на площадках "Московских сезонов". Там же работают пункты проката. Катки будут работать в будни с 11:00 до 22:00, в выходные – с 10:00 до 22:00, но время начала сеансов может поменяться в связи с погодными условиями.

С 14 декабря известные фигуристы на шести площадках покажут горожанам ледовые шоу "Щелкунчик", "Бременские музыканты", "Снежная королева" и другие. Еще 10 ледовых площадок ожидают гостей в московских парках. Там старт сезону дадут знаменитые спортсмены и тренеры. Так, двукратные серебряные призеры чемпионата Европы в парном катании Александра Степанова и Иван Букин поучаствуют в открытии катка "Щукино", а заслуженный тренер РФ Нина Мозер проведет мастер-класс на катке в районе Тропарево-Никулино.

Зимний спортивный фестиваль на Фестивальной площади "Лужников" тоже станет частью проекта "Зима в Москве". На площадке все желающие могут покататься на тюбингах и сноубордах. А каждые выходные там будут проводить мастер-классы. Во время длинных выходных для посетителей подготовят соревнования на свежем воздухе – снежный дартс и забеги на снегоступах. Для юных москвичей подготовлена спецпрограмма, в которую вошли мастер-классы и различные праздничные развлечения. В отдельных зонах гости смогут передохнуть и выпить чай.

Фестиваль "Московское чаепитие" открылся на Тверской площади. В выходные с 13:00 до 19:30 там будут проходить музыкальные беседы и театрализованные представления, а с 16:00 до 17:00 посетители могут попробовать на самоварной станции особый новогодний купаж чая "Москва". Участие во всех активностях бесплатное, предварительная регистрация не нужна.

Более того, в проекте участвуют городские ярмарки и рыбные рынки "Москва – на волне". Шеф-повара десятка московских ресторанов предложили рецепты традиционных блюд в авторском видении. Так, посетители получат флаер с пошаговой инструкцией приготовления форшмака с горчицей на картофельных драниках, паштета из куриной печени с бриошью и брусничным джемом, холодца из краба и других праздничных блюд. Некоторые ингредиенты может купить, не отходя от прилавка.

Проект "Зима в Москве" объединяет все зимние фестивали столицы. Он будет проходить во всех районах города с активностями на свежем воздухе и учреждениях культуры и спорта.

Одной из главных площадок станет Болотная площадь, где будет функционировать маркет волшебства "Сделано в Москве". Помимо этого, проект охватит центральные пешеходные улицы, где представят тематические павильоны с различными товарами.