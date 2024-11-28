Кинопарк "Москино" подготовил большую программу для встречи зимы

Фото: пресс-служба департамента культуры города Москвы

Кинопарк "Москино" подготовил для встречи зимы большую программу, по которой 30 ноября и 1 декабря пройдут интерактивные игры, квесты, прогулки по декорациям, театральные постановки и научные шоу, а также творческие мастер-классы. Об этом сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Уже начиная с 30 декабря кинопарк переведет уличные декорации в зимний режим: они будут работать с 10:00 до 17:00. Однако работа образовательного центра кинопарка, "Театра Гонзаги" и кинотеатра "Москино кинопарк" останется без изменений.

В "Театре Гонзаги" 30 ноября с 12:00 и в течение всего дня будут проходить интерактивные представления. В спектакле "Эльфы – духи природы" зрители смогут узнать, какие тайны хранят волшебные существа в своей книге. Затем с 13:00 состоится "Тесла-шоу", в рамках которого зрители смогут увидеть разряды молний, яркие вспышки света и инновационные технологии.

1 декабря в 13:00 и 15:00 на сцене выступит женский струнный квартет Dolce Vita. В его исполнении прозвучат музыкальные произведения, написанные для скрипки, альта и виолончели. В 17:00 состоится творческий вечер комедийной актрисы Елены Борщевой.

Кроме того, 30 ноября и 1 декабря с 10:00 до 17:00 для детей проведут игры, которые помогут развить смекалку, внимание и творческое воображение. Гости смогут вспомнить любимых героев из фильмов и мультфильмов, а также найти новых друзей. Если будет достаточно снега, то малыши смогут поиграть в снежки с аниматорами.

Также на территории "Ковбойского городка" для гостей подготовили детективный квест. По легенде в городке пропали все коровы, и участникам предстоит найти их, преодолевая различные трудности. Квест будет проводиться каждые 40 минут с 11:00 до 16:10.

Экскурсия "Киноэкспедиция" позволит окунуться в мир кинематографа. Гости узнают о работе профессионалов хромакея, пиротехники, а также художников-постановщиков и костюмеров. Участники экскурсии смогут погрузиться в атмосферу Москвы 1940-х годов. Они увидят настоящую деревню с домами и хозяйственными постройками. Сбор группы начинается каждый час с 11:00 до 14:00.

В предстоящие выходные зрители смогут посетить киносеансы "Огниво", "Манюня. Приключения в деревне", "Приключения Паддингтона – 3" и "Один день в Стамбуле". Ознакомиться с расписанием и купить билеты можно на сайте кинопарка.

Помимо этого, в образовательном центре парка с 11:00 до 18:00 будут проводиться мастер-классы для детей и взрослых. Участники смогут освоить искусство росписи кинотарелки, а также научиться создавать рисунки на лице и наносить профессиональный грим, в том числе и сложный, чтобы изменить внешность персонажа и превратить его в сказочного героя.

Также 30 и 1 декабря с 12:00 до 18:00 все желающие смогут посетить мастер-классы по актерскому искусству, где педагоги и актеры поделятся своими знаниями. На занятиях будут рассмотрены различные упражнения для развития актерского мастерства и скороговорки для улучшения дикции.

Между тем с 30 декабря по 12 января ежедневно для детей будут проходить мероприятия городского проекта "Московские каникулы" в рамках "Зимы в Москве". Юные граждане смогут поучаствовать в зимних эстафетах, конкурсах снежных скульптур, фотокроссе и подвижных играх.

Мероприятия будут проводиться бесплатно в усадьбах Деда Мороза, которые находятся на территории ландшафтного парка "Митино", в парке Олимпийской Деревни и Измайловском парке. Предварительная регистрация не требуется.