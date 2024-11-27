Новогоднее представление "Москва взрослых детей" пройдет в Гостином Дворе

Фото: московская дирекция массовых мероприятий

Сразу две программы ждут посетителей елки в Гостином Дворе 29 декабря, а также 2, 3 и 6 января. Для зрителей подготовили новогоднее музыкальное представление и интерактив в фойе, фотозоны, игровую площадку, аттракционы и мастер-классы для всей семьи. Участие во всех активностях входит в стоимость билета.

Праздник начнется уже в фойе Гостиного Двора, в Детствограде, где будет организована часовая интерактивная программа с использованием современных технологий и спецэффектов.

Здесь дети и взрослые смогут окунуться в атмосферу волшебного города: ребята попробуют себя в роли взрослого – потанцуют на "тихой дискотеке", освоят роль ведущего, оператора или режиссера в телестудии, поучаствуют в мастер-классах, почувствуют себя художником в Салоне исчезающих рисунков и даже сходят на Зимнюю рыбалку.

Кроме того, для гостей будут организованы такие активности, как аквагрим, катание на настоящей карусели, детская площадка для самых маленьких, большая горка и разнообразная программа, которая объединит всю семью.

А главным представлением на сцене Гостиного двора станет музыкальный спектакль о новогодних приключениях взрослых детей в Москве. Зрители вместе с главными героями – Дашей, Мишей, Асей и Львом – окажутся в волшебной Москве, городе взрослых детей, где правят игрушки и Королева кукол и нет никаких родителей. Вместе с главными героями гости отправятся в захватывающее путешествие по подземелью, заглянут в Московский "университет настолок", побывают в Конструктор-сити и в Волшебном лабиринте, и узнают, как непросто быть взрослым и нести ответственность за своих близких.

Преодолев все трудности, герои получат главный новогодний подарок – встречу Нового года под елкой в кругу родных и друзей.

Родители и сопровождающие, не планирующие посещать музыкальный спектакль, смогут провести время в пространстве интерактивной программы, где будет проходить прямая трансляция представления. Также для всех желающих будут открыты кафе Гостиного Двора.

На мероприятие приглашаются дети от трех лет. Дети до трех лет включительно могут пройти в зрительный зал по одному билету со взрослым, не занимая отдельного места.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что 1 декабря в столице откроется проект "Зима в Москве" – он объединит все зимние фестивали города. Проект придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта. В общей сложности в столице будет работать более 1,9 тысячи локаций.