Бойцам СВО и их семьям уделят огромное внимание в рамках проекта "Зима в Москве"

Фото: Москва 24/Юлия Иванко

Москвичи и гости столицы смогут отправить подарки и письма участникам СВО в рамках акции "Москва помогает". Об этом рассказала зампред комитета общественных связей и молодежной политики столицы Мария Головченко, передает Агентство "Москва".

По ее словам, на всех фестивальных площадках начнут работать домики добра, где каждый желающий сможет отправить бойцам письма и подарки. Также в рамках этой акции москвичи и гости столицы смогут поздравить детей, проживающих в новых регионах.

"Планируется, что в преддверии Нового года они получат около 40 тысяч новогодних подарков", – отметила Головченко.

Также участники спецоперации и их семьи получат бесплатные билеты на новогодние мероприятия, в частности – на катки, детские елки и в театры.

Ранее Сергей Собянин рассказал, о проекте "Зима в Москве", который стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы. По словам градоначальника проект будет проходить во всех районах Москвы с большим выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Мэр также отмечал, что в Москве пройдет благотворительная акция "Добрая елка", которая исполнит новогодние мечты детей в возрасте от 3 до 17 лет из многодетных и малообеспеченных семей, проходящих лечение или оставшихся без родителей.

Между тем благотворительный проект "Исполни желание" соберет подарки для детей с инвалидностью, пациентов больниц столицы, учеников коррекционных школ и подопечных различных благотворительных фондов.

Кроме того, с 27 декабря по 11 января в Гостином Дворе состоится "Елка мэра". На мероприятия будут приглашены дети, отличившиеся в учебе, спорте, лауреаты олимпиад, конкурсов и премий правительства Москвы, дети из многодетных и малообеспеченных семей, с ограниченными возможностями здоровья и оставшихся без родителей, дети из семей участников спецоперации и гисти из новых регионов страны.