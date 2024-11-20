Мероприятия "Зимы в Москве" пройдут во всех районах города

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

Проект "Зима в Москве" охватит все районы столицы, сообщил председатель комитета по туризму Евгений Козлов.

По его словам, в рамках проекта жители смогут поделиться своими талантами и идеями, организовать мероприятия, а также посетить полюбившиеся зимние фестивали.

"Всего в столице будет более 1,9 тысячи локаций", – сказал Козлов.

Он добавил, что для жителей и гостей столицы уже подготовлена традиционная зимняя инфраструктура. Город украсят 4,5 тысячи цветовых конструкций и арт-объектов. В "Коломенском" появится новый каток. Также катки обновят на "Красной Пресне", в саду имени Баумана, парке 50-летия Октября и саду "Эрмитаж".

Сергей Собянин ранее сообщил, что проект "Зима в Москве" стартует 1 декабря и объединит все зимние фестивали столицы. По его словам, как и завершившийся проект "Лето в Москве", он придет в каждый район с огромным выбором активностей на свежем воздухе и в городских учреждениях культуры и спорта.

Мэр отметил, что в проект органично впишутся крупнейшие зимние фестивали города, в том числе "Путешествие в Рождество", "Усадьбы Москвы" и "Московское чаепитие". Всего столица подготовила 25 уличных сцен и 110 крытых площадок, где можно организовать концерты, мастер-классы, лекции, спортивные праздники и другие мероприятия для москвичей.

Мэр подчеркнул, что, хотя проект запустят с первым днем зимы, начало работы лыжных трасс и других объектов зависит от погоды.