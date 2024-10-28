Около 40 катков откроются в Московской области в декабре

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов

В Московской области в декабре планируют открыть 39 катков, сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Подмосковья.

В том числе будут открыты восемь новых катков – в Дубне, Егорьевске, Коломне, Лобне, Раменском, Солнечногорске и Ступине. Каждый из них оборудуют пунктами проката, питания, туалетами, шкафчиками для хранения.

Кроме того, добавили в пресс-службе, в подмосковных парках откроют свыше 50 лыжных трасс и более 60 тюбинговых горок.

Как отметил зампред правительства – министр благоустройства Подмосковья Михаил Хайкин, сейчас в парках ведется активная работа по подготовке к зиме.

"Необходимо увеличить количество рабочих, проверить уборочную технику, ручной инвентарь, закупить противогололедный материал, определить места складирования снега, подготовить катки, лыжные трассы и новогоднюю инфраструктуру к 1 декабря", – сказал Хайкин.

Каток и амфитеатр создадут на обновленной московской набережной в "Коломенском". Проект рассчитан на три года.

Так, пешеходная часть набережной будет расширена за счет настила, на ней проложат беговую дорожку. Зимой там сделают каток протяженностью около 1,8 километра со всей необходимой инфраструктурой.