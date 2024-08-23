Ирина Слуцкая высоко оценила новый ФОК с катком на Филевской пойме

Фото: Александра Денисова

Экспертную оценку новому спортивному объекту попросили дать активиста движения "Мой район", чемпионку мира и Европы, призера Олимпийских игр фигуристку Ирину Слуцкую. В начале сентября первый этаж физкультурно-оздоровительного комплекса планируют сдать в эксплуатацию.

Основой комплекса на Филевском бульваре станет каток с искусственным льдом. Уже установлена "коробка" с защитными стеклами. Монтируют сетки для защиты от шайб. Рядом расположены тренерская комната и раздевалки – четыре большие для хоккеистов и две для фигуристов, они поменьше.

Также на первом этаже оборудуют залы для общефизической подготовки, йоги и гимнастики. На втором этаже разместятся зал хореографии, кафе с видом на арену и три административные комнаты.

"Проект очень хороший. Здесь нет ничего лишнего, запутанных проходов и лабиринтов. Все четко и понятно", – подчеркнула Слуцкая.

Представитель застройщика попросил у чемпионки совет, где лучше поставить станки и зеркала в зале хореографии, также обсудили вопрос установки на катке "социального часа", в который катком смогут пользоваться и все жители Западного округа.

Ранее состоялось обсуждение инициативы по строительству нового ФОКа с бассейном в районе Перово в сквере на Зеленом проспекте по инициативе депутата совета депутатов муниципального округа Перово, директора Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анны Гурченковой.

На встрече также выступила представитель ТУ ГБУ "ООЦ имени Моссовета" Соколиная Гора, которая передала депутату просьбу жителей района о создании филиала Дворца творчества детей и молодежи "Восточный". Эта инициатива также принята в разработку.

