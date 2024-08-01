Ученики школы в Марьине будут заниматься спортом на обновленной спортивной арене

Фото: Александр Чикин

Сенатор РФ Инна Святенко совместно с исполняющий обязанности директора спортивного центра ГБОУ "Школа № 1547" Никитой Глотовым осмотрели строительство объекта. Об этом Святенко сообщила Агентству "Москва".

"Строительство футбольной арены будет завершено в ноябре 2024 года. Разместится арена на территории школы по адресу улица Верхние Поля, дом 40, корпус 2, на месте ранее имеющейся открытой спортивной площадки. Футбольная арена во время учебных занятий в школе будет использоваться школой для занятий спортом учеников. От инвестора будет предоставлен персональный тренер по футболу с лицензией ФИФА", – пояснила сенатор.

Она добавила, что арена имеет отопление, освещение, канализацию. Летом будет работать система охлаждения воздуха, зимой – отопления. Раздевалки оснащены душевыми, туалетами и горячей водой. По словам Инны Святенко, школа обретет современную всесезонную площадку для занятий спортом, а жители района возможность по предварительной договоренности проводить футбольные матчи на современной арене.

"Арена будет оборудована системой видеонаблюдения, пожарной сигнализацией, кнопкой вызова полиции и находиться на техническом обслуживании инвестора. Беспрепятственный доступ на арену будет закрыт, поэтому на ней не смогут находиться люди без предварительного согласования", – пояснила Святенко.

На данный момент на строительной площадке проведены коммуникации, демонтированы элементы территории, попадающие в пятно застройки, размещены бытовки. В ближайшее время начнется подготовка фундамента под арену.

Ранее двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева рассказала, что спортивная инфраструктура Москвы развивается строго в соответствии с запросами и интересами москвичей. По ее словам, сегодня спортом занимаются 5,5 миллиона человек, поэтому идет постоянная работа по строительству и реконструкции спортивных площадок, уже построены и реконструированы более 200 спортобъектов.

