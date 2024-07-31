Планы строительства нового ФОКа обсудили в районе Перово

Фото: Алена Князева

Обсуждение инициативы по строительству нового физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) с бассейном в районе Перово состоялось в сквере на Зеленом проспекте по инициативе депутата совета депутатов муниципального округа Перово, директора Дворца творчества детей и молодежи "Восточный" Анны Гурченковой, передает Агентство "Москва".

"Ко мне, как к депутату, поступает множество обращений с просьбой в продвижении инициативы по строительству ФОК. Безусловно, я поддерживаю эту идею и намерена привлечь к ней максимальное внимание, в том числе в управе района Перово и префектуре ВАО. Мы собрались здесь, чтобы обсудить, каким должен быть новый комплекс, где его расположить. Здесь решающим должно быть мнение самих жителей", – сказала Гурченкова.

В обсуждении приняли участие более 50 человек. Среди них – муниципальные депутаты, представители территориальных управлений ГБУ "ООЦ имени Моссовета" районов Перово, Новогиреево и Соколиная Гора, общественники, активные жители районов.

Участники встречи внесли предложения по строительству ФОК, а также поручили Анне Гурченковой суммировать их и оформить в виде обращения в управу и префектуру.

Кроме того, на встрече выступила представитель ТУ ГБУ "ООЦ имени Моссовета" Соколиная Гора, которая передала депутату просьбу жителей района о создании филиала Дворца творчества детей и молодежи "Восточный". Эта инициатива также принята в разработку.

Ранее Сергей Собянин осмотрел новый Дворец спорта и образования Ирины Винер в Ватутинках, где пообщался со спортсменами. Мэр поинтересовался у спортсменов, нравится ли им заниматься в новом центре, а также пожелал им удачи и будущих побед. В свою очередь, родители спортсменов обратились к Собянину с просьбой ускорить процесс строительства метро до их поселения.

