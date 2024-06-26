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26 июня, 12:17

Культура

Два культурно-досуговых центра построят в Москве до конца 2024 года

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

До конца 2024 года в Москве за счет средств городского бюджета планируется построить два культурно-досуговых центра, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.

По словам руководителя Депстроя, многофункциональный культурно-досуговый центр возведут в Северном Бутове, а культурно-досуговый центр "Полярный" – в Южном Медведкове. Оба объекта находятся в высокой степени готовности. В настоящее время в зданиях ведутся отделочные работы.

Загрутдинов добавил, что по программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" в парке "Михайловский сад" в марте 2024 года открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову.

Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района ТиНАО построят новый культурно-досуговый центр (КДЦ). Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров.

Собянин рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново

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