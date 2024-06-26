26 июня, 12:17Культура
Два культурно-досуговых центра построят в Москве до конца 2024 года
Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение
До конца 2024 года в Москве за счет средств городского бюджета планируется построить два культурно-досуговых центра, рассказал руководитель департамента строительства Рафик Загрутдинов.
По словам руководителя Депстроя, многофункциональный культурно-досуговый центр возведут в Северном Бутове, а культурно-досуговый центр "Полярный" – в Южном Медведкове. Оба объекта находятся в высокой степени готовности. В настоящее время в зданиях ведутся отделочные работы.
Загрутдинов добавил, что по программе "Развитие культурно-туристической среды и сохранение культурного наследия" в парке "Михайловский сад" в марте 2024 года открыли памятник народному артисту СССР Михаилу Ульянову.
Ранее заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов сообщил, что в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района ТиНАО построят новый культурно-досуговый центр (КДЦ). Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров.
Собянин рассказал, как устроен новый культурный центр в районе Вороново