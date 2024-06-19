Культурно-досуговый центр появится в поселке Шишкин Лес ТиНАО

Фото: портал мэра и правительства Москвы/проектное решение

Новый культурно-досуговый центр (КДЦ) появится в поселке Шишкин Лес Краснопахорского района ТиНАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Сооружение, по его информации, появится в рамках городской Адресной инвестиционной программы (АИП). В КДЦ также разместят школу искусств, добавил Ефимов.

"Площадь объекта составит 6,7 тысячи квадратных метров. Центр смогут посещать жители Краснопахорского и Вороновского районов Троицкого административного округа", – уточнил он.

Открытие КДЦ также позволит создать около 50 рабочих мест, подчеркнул заммэра. Общая готовность здания составляет 80%, а достроить культурный объект могут уже в 2025 году, сказал он.

Центр представляет собой сооружение переменной этажности от 2 до 5 этажей. Кроме тематических клубов, студий и мастерских здесь поместят универсальный концертный зал. Для нужд школы появится спортзал, библиотека с компьютерной зоной и книгохранилищем, актовый и камерный залы, помещения для проведения экзаменов и собраний.

"После окончания основных работ специалисты благоустроят прилегающую территорию. <...> Здесь же оборудуют автомобильную парковку на 10 мест", – уточнил руководитель департамента развития новых территорий Москвы Владимир Жидкин.

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