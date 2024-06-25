Инвестор построит ФОК в Северном Медведкове

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Город выставил на торги по аренде земельный участок площадью 1,12 гектара на Северодвинской улице для строительства физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК). Об этом сообщил руководитель столичного департамента городского имущества Максим Гаман.

"Инвестор сможет возвести там здание площадью почти 21,3 тысячи квадратных метров. Большую его часть займет физкультурно-оздоровительный комплекс. Кроме того, в нем можно разместить объекты культурно-досуговой деятельности и магазины", – цитируют Гамана на портале мэра и правительства Москвы.

Заявки на участие в торгах принимаются до 26 июля. Принять участие в них могут все желающие. Аукцион за право возведения объекта состоится 1 августа.

Ранее Москва выставила на торги по продаже три участка для индивидуального жилищного строительства (ИЖС) в Ново-Переделкине. Площадь каждого из них превышает пять соток. Все три лота располагаются на 1-й Чоботовской аллее, рядом со станцией Переделкино МЦД-4.

