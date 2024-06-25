Город выставил на торги участок для организации парковки в ЗАО

Фото: Москва 24/Александр Авилов

На городские торги выставили участок для создания парковки в районе Тропарево-Никулино. Об этом сообщил заместитель руководителя столичного департамента по конкурентной политике Алексей Гаранин.

"Предпринимателей приглашают к участию в открытом аукционе на право размещения парковки на 30 машино-мест около проезда Олимпийской Деревни. С победителем подпишут договор на пять лет и передадут в пользование участок площадью 828 квадратных метров", – цитируют его на портале мэра и правительства Москвы.

Участок располагается на улице Академика Анохина. Победителю торгов нужно будет установить специальные дорожные знаки, нанести разметку, а также поставить информационный щит с правилами парковки и оплаты. При необходимости будущий владелец может установить шлагбаум и пункт охраны.

Подать заявку на участие в торгах можно до 5 июля. Торги состоятся 9 июля на торговой площадке "Росэлторг".

Ранее город выставил на торги три здания в центре Москвы и в Подмосковье. Первый объект находятся около Садового кольца, второй – на Зубовском бульваре, третий – в рабочем поселке Малаховка. Торги пройдут 5, 9 и 16 июля соответственно.

