Ольга Зайцева: Москва взяла высокий темп создания уникальной спортивной инфраструктуры

Фото: Александра Денисова

Спортивная инфраструктура Москвы развивается строго в соответствии с запросами и интересами москвичей. Об этом Агентству "Москва" рассказала двукратная олимпийская чемпионка по биатлону Ольга Зайцева во время встречи с жителями района Северное Тушино.

"Москва поддерживает горожан, помогает им вести здоровый образ жизни и быть активными. Сегодня спортом занимаются 5,5 миллиона человек, поэтому идет постоянная работа по строительству и реконструкции спортивных площадок, уже построены и реконструированы более 200 спортобъектов. В прошлом году в Москве обновили и построили более 60 футбольных полей и спорткластеров, а в этом году по планам 50 таких объектов. Одним из самых ярких событий в спортивной жизни Москвы стало открытие после реконструкции универсального спортивного зала "Дружба" на Лужнецкой набережной", – рассказала Ольга Зайцева.

Она отметила, что тема для данного района актуальная, поскольку жители выступили с инициативой строительства крытого катка в шаговой доступности и уже собрали под этим обращением уже более тысячи подписей.

Спортсменка добавила, что в Москве сегодня действуют сотни футбольных команд, более 10,5 тысячи юных спортсменов тренируются профессионально, а свыше 3 тысяч человек занимаются в любительских футбольных секциях.

"Если же говорить о том, сколько москвичей собираются с друзьями поиграть на футбольных полях рядом с домом в выходные или после работы, то можно сказать, что футбол стал самым популярным видом спорта. Проходят тренировки и товарищеские матчи в рамках проекта "Мой спортивный район", которые также собирают желающих поиграть во всех столичных округах", – подчеркнула Ольга Зайцева.

По ее словам, интерес к спорту поддерживают и соревнования. Так, в апреле этого года состоялся юбилейный, 60 футбольный турнир для любительских команд "Кожаный мяч".

В свою очередь, жители Северного Тушино написали обращение и собрали подписи под инициативой строительства катка с искусственным льдом на территории района. Они считают, что появление этого объекта поспособствовало бы развитию в районе семейного зимнего отдыха, командных игр, включая хоккей и керлинг, и проведению конькобежных состязаний.

Уже к концу 2024 года в столице за счет средств городского бюджета планируется построить два культурно-досуговых центра. Многофункциональный культурно-досуговый центр возведут в Северном Бутове, а культурно-досуговый центр "Полярный" – в Южном Медведкове.

Оба объекта находятся в высокой степени готовности. В настоящее время в зданиях ведутся отделочные работы.

