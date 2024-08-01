Авимская обсудила с жильцами вопрос сноса недостроенного здания ФОК в Прибрежном проезде

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Директор Центрального академического театра Российской армии Милена Авимская обсудила с жильцами возможность сноса недостроенного здания физкультурно-оздоровительного комплекса (ФОК) в Прибрежном проезде, сообщает Агентство "Москва".

"Жители Левобережного рассчитывают на поддержку городских властей", – сказала Авимская.

Она отметила, что этот коммерческий физкультурно-оздоровительный комплекс начали возводить в 2007 году. Застройщик так и не завершил работы, а здание внесено в перечень внебюджетных объектов долгостроя. Жильцы близлежащих домов предлагают снести постройку. По мнению горожан, недостроенный ФОК уродует лицо района, а на его месте может располагаться полезное для населения учреждение.

Как рассказала жительница Левобережного Ирина Ломакина, Милена Авимская предложила провести опрос, который поможет собрать голоса москвичей в поддержку инициативы.

"Мы благодарны Милене Юрьевне за внимание к нашей проблеме. Планируем в ближайшее время начать опрашивать людей и собирать подписи. Затем направим обращение с просьбой снести это здание", – пояснила она.

Ранее обсуждение инициативы по строительству нового ФОКа с бассейном в районе Перово состоялось в сквере на Зеленом проспекте. В нем приняли участие более 50 человек. Участники встречи внесли предложения по строительству ФОКа, а также поручили Анне Гурченковой суммировать их и оформить в виде обращения в управу и префектуру.

