Каток и амфитеатр создадут на обновленной набережной в "Коломенском"

Фото: пресс-служба комплекса городского хозяйства города Москвы

В Москве продолжается благоустройство территории музея-заповедника "Коломенское". Сейчас работы идут на его набережной, где в будущем появятся каток и амфитеатр. Об этом сообщается на портале мэра и правительства столицы со ссылкой за заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петра Бирюкова.

Вице-мэр рассказал, что проект рассчитан на три года. В текущем году специалисты благоустроят улицу Жужу и 3,5 километра набережной Москвы-реки от станции метро "Кленовый бульвар" в сторону Сабуровского моста. В данный момент закончена комплексная модернизация инженерных систем и коммуникаций, уточнил вице-мэр.

Согласно проекту, пешеходная часть набережной будет расширена за счет настила. Также на ней проложат беговую дорожку. Зимой там сделают каток протяженностью около 1,8 километра со всей необходимой инфраструктурой. Для этих целей рабочие проложили порядка 15 километров труб под хладагент и скоро смонтируют 10 холодильных установок.

В центральной части набережной устанавливается металлокаркас павильона семейно-досугового центра и сооружается амфитеатр с видом на Москву-реку. За ним обустраивается видовая площадка с рестораном.

Также на набережной появится спортивный кластер. В ее южной части специалисты сделают павильон с раздевалками и пунктом проката, зону отдыха, поля для игры в пляжный волейбол и площадку для воркаута. Более того, планируется оборудовать детскую площадку.

Работы проводятся и на причале Коломенское. Там установлены каркасы для будущих павильонов речного транспорта. В помещениях, где расположатся зал ожиданий с кассами, ресторан, кафе и магазины, монтируются витражи.

Недалеко от места впадения реки Жужи в Москву-реку создается пространство для проведения свадеб. Там обустроят церемониальную и смотровую площадки, а также разобьют регулярный сад.

Ранее сообщалось, что готовность благоустройства парка "Москворецкий" составила 90%. Работы идут на набережной Москвы-реки на участке от МКАД до Строгинского моста. Также рабочие благоустраивают пространства набережных Большого и Малого Строгинских затонов, дворовую территорию между улицей Твардовского и Туркменским проездом.

Кроме того, в районе Цветного бульвара продолжается благоустройство пяти переулков. В данный момент готовность составляет более 70%.