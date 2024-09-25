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25 сентября, 06:45

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Работы по благоустройству парка "Яуза" в Москве завершены на 90%

Работы по благоустройству парка "Яуза" в Москве завершены на 90%

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Работы по благоустройству московского парка "Яуза" завершены на 90%. Зеленая зона граничит с 10 районами, где живут более миллиона человек.

В этом году благоустройство затронуло еще два участка общей площадью больше 30 гектаров. Они уже почти готовы. Первый расположен вдоль Тенистого проезда, второй – параллельно Сельскохозяйственной улице.

На первом участке обновили дорожно-тропиночную сеть, установили павильон поста охраны, поставили опоры для камер видеонаблюдения. Сейчас монтируют детские, спортивные площадки, систему уличного освещения. На втором участке для посетителей парка сделали в том числе экотропу протяженностью два километра, а также установили лавочки.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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Сюжет: "Мой район"
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