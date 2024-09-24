Новый сквер с беговой дорожкой появится в Бутырском районе Москвы

Фото: ООО "Брусника"

Новый сквер с беговой дорожкой появится рядом с Останкинской башней в Бутырском районе Москвы, сообщает пресс-служба девелоперской компании "Брусника".

Сквер будет представлять собой многофункциональное пространство для активного и спокойного отдыха. Для жителей района обустроят несколько спортивных зон, включая гимнастическую площадку и воркаут-зоны для проведения индивидуальных и групповых занятий. А для тех, кто ищет адреналин, спроектирована специальная площадка для BMX, оснащенная памп-треками и полосой препятствий.

Кроме того, в сквере появятся мини-футбольное поле, где можно будет проводить соревнования, места для спортивных игр и круговая беговая дорожка со специальным покрытием, а для зрителей оборудуют трибуны. Для фанатов зимних видов спорта появится трасса для беговых лыж.

В рамках проекта предусмотрены зеленые зоны с местами для отдыха, а для прогулок с собаками оборудуют dog-friendly тропу.

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