Реабилитация Ивановских прудов стартовала в Москве

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На востоке Москвы специалисты приступили к работам по реабилитации Ивановских прудов, рассказал заммэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

"В настоящее время водоемы, расположенные внутри сложившейся жилой застройки, находятся в неудовлетворительном состоянии: на дне накопился слой иловых отложений, акватория обильно зарастает водной растительностью, на всем протяжении береговой полосы наблюдаются эрозия и высыпание грунта", – пояснил Бирюков.

По словам вице-мэра, комплексную реабилитацию прудов планируют завершить до конца 2024 года. В ее рамках водоемы общей площадью 1,3 гектара очистят от ила. Кроме того, будут отремонтированы конструкции береговых полос и организованы две дополнительные видовые площадки для рыбаков.

Как пояснил Бирюков, всего специалисты планируют извлечь более 6 тысяч кубометров донных отложений. После ложе водоемов сформируют при помощи отсыпки речного песка мелкой фракции.

На заключительном этапе организуют четыре зоны биоплато общей площадью свыше 800 квадратных метров, где высадят более 11 тысяч водных растений.

Ранее на юго-западе Москвы стартовала реабилитация Соловьиного пруда. Сейчас водоем находится в неудовлетворительном состоянии. На дне появился ил, провоцирующий цветение воды в теплое время года, а на береговой полосе начали возникать локальные разрушения.

Между тем благоустройство территории у прудов на Чертановской улице уже завершено. В 2023 году водоемы очистили от ила. По итогам работ, завершенных в 2024 году, на территории у прудов был создан единый пешеходный маршрут.