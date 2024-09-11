Реабилитация Соловьиного пруда началась в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

На юго-западе Москвы стартовала реабилитация Соловьиного пруда. Об этом комплекс горхозяйства сообщил в телеграм-канале.

Сейчас водоем, расположенный в районе жилой застройки, находится в неудовлетворительном состоянии. На дне появился ил, провоцирующий цветение воды в теплое время года, также береговая полоса имеет локальные разрушения, рассказал заммэра Петр Бирюков. Реабилитацию пруда планируется завершить до конца 2024 года, уточнил он.

В ходе работ специалисты удалят 3,5 тысячи кубометров ила, восстановят и укрепят береговую полосу на протяжении 450 метров, обустроят зону биоплато общей площадью 370 квадратных метров, в которой высадят водные растения, а также приведут в порядок деревянные настилы и мост через пруд.

В ведомстве уточнили, что обследования московских водоемов проводятся регулярно. В случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Всего в текущем году в городе запланировано обновление больше 20 прудов.

Ранее в ЮЗАО началась реабилитация Перекопского пруда, расположенного в сквере-музее Зюзинской волости. Рабочие очистят дно от ила, восстановят береговую линию, оборудуют зоны биоплато, отремонтируют покрытие дорожки и лестничных сходов. Работы завершат до конца года.