Стартовала реабилитация Троицкого пруда в ЮЗАО

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Специалисты столичного комплекса городского хозяйства (КГХ) приступили к реабилитации Троицкого пруда в ЮЗАО, рассказал заммэра Москвы по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков.

По словам вице-мэра, водоем находится на территории парка культуры и отдыха "Яблоневый сад". Сейчас его состояние оценивается как неудовлетворительное. На дне пруда накопился слой иловых отложений, кроме того, в теплое время года наблюдается активное цветение акватории, береговая полоса имеет локальные разрушения и эрозию.

"В связи с этим было принято решение провести комплексную реабилитацию пруда, работы планируем завершить до конца этого года", – привели слова Бирюкова в телеграм-канале КГХ.

В рамках реабилитации специалисты очистят водоем от ила, благодаря чему его средняя глубина увеличится до 2,5 метра, обустроят зону биоплато общей площадью около 160 квадратных метров.

Также в планах ремонт и укрепление существующей конструкции береговой полосы протяженностью почти 380 метров. Специалисты проведут отсыпку всего периметра гравием, дополнительно восстановят два деревянных настила и связывающий берега деревянный мост.

В ведомстве напомнили, что специалисты КГХ регулярно проводят обследования столичных водоемов, в случае выявления проблем принимается решение о реабилитации. Всего в этом году в Москве запланировано обновление свыше 20 прудов.

Между тем Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Тропарево" из-за несоответствия качества воды санитарным нормам.

В надзорном ведомстве заявили, что на территории зоны отдыха уже появились знаки о запрете купания. Снятие запрета станет возможным после получения удовлетворительных результатов воды.