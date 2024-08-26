Роспотребнадзор временно запретил купание в зоне отдыха "Тропарево"

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Купание в зоне отдыха "Тропарево" временно запрещено из-за несоответствия качества воды санитарным нормам, сообщает пресс-служба столичного управления Роспотребнадзора.

В надзорном ведомстве заявили, что на территории зоны отдыха уже появились знаки о запрете купания. Снятие запрета станет возможным после получения удовлетворительных результатов воды.

В начале августа Роспотребнадзор оставил в силе запрет на купание в зонах отдыха: пляж Динамо, Головинские пруды, Левобережье, Большой Садовый пруд, Мещерское, "Озеро Белое".

По данным надзорного ведомства, эксперты еженедельно оценивают санитарное состояние каждой зоны отдыха. Там осуществляется контроль работы объектов торговли и общественного питания, проводится энтомологическая оценка водоемов и территорий на предмет наличия выплодов комаров и клещей, проводится отбор проб воды и песка.