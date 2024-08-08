Три зоны отдыха в Москве признаны безопасными для купания

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Управление Роспотребнадзора по столице признало Тропарево в ЮЗАО, Большой городской пруд и Черное озеро в ЗелАО безопасными для купания, так как вода в них отвечает санитарным требованиям, сообщается на сайте ведомства.

При этом из-за неудовлетворительных результатов по микробиологическим показателям купание остается запрещено в следующих зонах отдыха:



пляж Динамо (САО);

Головинские пруды (САО);

Левобережье (САО);

Большой Садовый пруд (САО);

Мещерское (ЗАО);

отдыха "Озеро Белое" (ВАО).

Помимо этого, на реконструкцию закрыты четыре водоема:



Путяевский пруд № 1 (ВАО);

Серебряный бор-2 (СЗАО);

Серебряный бор-3 (СЗАО);

Школьное озеро (ЗелАО).

В ведомстве уточнили, что специалисты каждую неделю осуществляют мониторинг за соответствующими территориями: оценивают их санитарное состояние, контролируют работу объектов торговли и общественного питания, проводят энтомологическую оценку водоемов и территорий на предмет наличия выплодов комаров и клещей, проводят отбор проб воды и песка.

При выявлении нарушений сразу принимаются меры к оперативному устранению – даются предписания о замене песка, очистке водоема и/или проведении обработок.

Ранее спасатели достали тонувшего мужчину в зоне отдыха "Озеро Белое". Во время патрулирования акватории водоема спасатели станции "Косино" заметили тонувшего человека. В 20 метрах от берега они подняли с толщи воды мужчину 1978 года рождения. Его доставили на спасательную станцию и оказали первую помощь.

От госпитализации мужчина отказался. После проведения профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте он уехал домой в сопровождении товарища.

