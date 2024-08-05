Синоптик Варакин: тепло вернется в Москву во второй половине августа

Фото: Москва 24/Максим Денисов

Теплая погода вернется в столицу во второй половине августа, спрогнозировал начальник ситуационного центра Росгидромета Юрий Варакин в беседе с радиостанцией "Комсомольская правда".

"Мы ждем, что к середине декады потеплеет до 25–28 градусов в Курской и Тульской областях, а к нам тепло придет после 15 числа. Но жара будет стоять всего 2–3 дня, температура воздуха прогреется до 25–30 градусов", – уточнил он.

На текущей неделе температура в Москве и во всем столичном регионе будет соответствовать норме, рассказал RT синоптик центра "Метео" Александр Ильин.

"Сегодня в понедельник воздух будет прогреваться в Москве до 23–25 градусов, а в Московской области – до 22–27 градусов. Такая же температура ожидается вплоть до среды. В четверг немного похолодает, буквально на 2 градуса – до 20–25 градусов", – добавил он.

На 1 градус теплее станет в пятницу, 9 августа, – от 21 до 26 градусов. Однако в предстоящие выходные температура упадет ниже 20 градусов, предупредил эксперт.

По его словам, всю неделю будет облачно, возможны кратковременные дожди, скорость северо-западного ветра составит 5–10 метров в секунду. При этом выходные могут пройти без осадков, ветер ослабнет до 2,7 метра в секунду и сменит направление на южное, считает Ильин.

"В пятницу (атмосферное давление. – Прим. ред.) вырастет до 747 миллиметров ртутного столба, а затем начнет потихонечку падать и в воскресенье понизится до 744 миллиметров ртутного столба", – резюмировал он.

Купальный сезон в Центральной России постепенно завершается, так как температура воды уже опускается до холодных значений, отметил ранее ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Самая теплая вода до 22 градусов зафиксирована на Оке и Москве-реке у Коломны. На остальных же водоемах, как утверждает синоптик, температура опустилась до 16–20 градусов, что является нижним пределом для комфортного купания.

