Ученый Елисеев: радуги будут чаще появляться в Москве из-за глобального потепления

Фото: Москва 24/Лидия Широнина

Радуги будут чаще появляться на небе в Москве из-за глобального потепления. Об этом в беседе с Агентством "Москва" рассказал главный научный сотрудник Института физики атмосферы имени Обухова РАН, ведущий научный сотрудник физического факультета МГУ имени Ломоносова Алексей Елисеев.

"Мы сможем наблюдать чаще такое явление, как радуга, потому что при потеплении климата ливней становится больше", – сказал Елисеев.

Эксперт добавил, что количество ливней сейчас увеличилось.

Дожди будут идти в Москве целую неделю с 5 августа. Об этом ранее рассказала главный специалист информационного агентства "Метеоновости" Татьяна Позднякова. По ее словам, температура воздуха днем будет находиться на уровне 20–25 градусов, а в ночные часы – 14–16.

В выходные циклон с берегов Балтики принесет более интенсивные дожди. В то же время в городе установится комфортная температура.

