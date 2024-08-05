Синоптик Шувалов: погода в Москве возвращается к летним нормам

Фото: Москва 24/Евгения Смолянская

Температура в столице постепенно возвращается к нормальным летним значениям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на прогноз главы центра "Метео" Александра Шувалова.

"В начале недели ожидается 24–26 градусов. То есть мы потихонечку возвращаемся в лето, не быстро, не гигантскими шагами. Мы возвращаемся в лето. И вся неделя будет теплой и достаточно комфортной", – добавил он.

При этом синоптик предупредил о возможных дождях в Москве на текущей неделе.

При этом Шувалов предупреждал, что жителям столицы не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе.

В июне и июле специалисты зафиксировали в столице грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Причина их появления связана с жаркими периодами, в России они фиксируются редко.

