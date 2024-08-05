Синоптик Шувалов: погода в Москве возвращается к летним нормам

05 августа, 08:36Общество
Фото: Москва 24/Евгения Смолянская
Температура в столице постепенно возвращается к нормальным летним значениям. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на прогноз главы центра "Метео" Александра Шувалова.
"В начале недели ожидается 24–26 градусов. То есть мы потихонечку возвращаемся в лето, не быстро, не гигантскими шагами. Мы возвращаемся в лето. И вся неделя будет теплой и достаточно комфортной", – добавил он.
При этом синоптик предупредил о возможных дождях в Москве на текущей неделе.
При этом Шувалов предупреждал, что жителям столицы не стоит ждать возвращения 30-градусной жары в августе.
В июне и июле специалисты зафиксировали в столице грозы с длинными и продолжительными мегамолниями. Причина их появления связана с жаркими периодами, в России они фиксируются редко.
"Утро": 24 градуса ожидается в столице 5 августа