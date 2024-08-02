Синоптик Тишковец: дни купального сезона в Центральной России сочтены

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Купальный сезон в Центральной России постепенно завершается, так как температура воды уже опускается до холодных значений. Об этом сообщил в своем телеграм-канале ведущий специалист центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец.

По его словам, самая теплая вода до 22 градусов зафиксирована на реках Оке и Москве у Коломны. На остальных же водоемах, как он утверждает, температура опустилась уже до 16–20 градусов, что является нижним пределом для комфортного купания.

"Четырехчасовое пребывание в такой воде грозит наступлением "маргинальной зоны", когда вероятность потери сознания от переохлаждения увеличивается вдвое", – предупредил Тишковец.

Синоптик заявил, что решение о прекращении купания на реках и озерах в Центральной России должны принимать сами люди. Однако сейчас очевидно, что дни купального сезона сочтены, уточнил он.

Между тем москвичей призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней. Помимо этого, во время купания в фонтанах можно получить серьезные повреждения в случае падения на плитке.

