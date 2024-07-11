Роспотребнадзор Москвы сохранил запрет на купание в зоне отдыха "Мещерское"

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Купание в зоне отдыха "Мещерское", которая находится на западе Москвы, остается запрещенным в связи с неудовлетворительными результатами анализа проб воды, сообщается на сайте управления Роспотребнадзора по столице.

Из-за несоответствия качества воды по микробиологическим показателям остаются закрытыми и другие московские зоны для купания и отдыха. Так, помимо "Мещерского", нельзя купаться на пляже "Динамо", в Головинских прудах, зоне отдыха "Левобережье" и "Большом Садовом пруду" в Северном административном округе столицы. Ведомство установило там знаки, которые уведомляют жителей столицы о запрете на купание.

В управлении уточнили, что купаться там вновь будет разрешено после получения удовлетворительных результатов качества воды.

При этом по состоянию на 11 июля открытыми для купания остаются зона отдыха "Тропарево" в Юго-Западном административном округе, Большой городской пруд, Черное озеро в Зеленоградском округе столицы и "Озеро Белое" в Восточном административном округе. Вода в этих водоемах отвечает санитарным требованиям, подчеркнули в ведомстве.

Кроме того, в настоящее время в связи с реконструкцией недоступны еще 4 зоны отдыха с купанием в столице. К ним относятся Путяевский пруд № 1, Серебряный бор – 2 и 3, а также Школьное озеро.

За время, прошедшее с начала сезона до 11 июля, в рамках контроля за безопасностью купания сотрудники столичного Роспотребнадзора отобрали 330 проб воды, исследования над которыми проводились в аккредитованной лаборатории ФБУЗ "Центр гигиены и эпидемиологии в городе Москве". Эксперты выполнили 3 167 проверок на санитарно-химические и санитарно-микробиологические показатели.

Кроме того, на столичных пляжах, спортивных и детских площадках проводится отбор проб песка, который проверяют на санитарно-химические, бактериологические, паразитологические и радиологические показатели. За тот же срок специалисты взяли 427 проб песка и выполнили 2 729 исследований. Уточняется, что на данный момент качество песка во всех зонах отдыха соответствует санитарным требованиям.

Москвичей всех возрастов также призвали не купаться в фонтанах, поскольку это может привести к различного рода инфекциям. Так, в фонтанах иногда любят купаться животные, которые могут оказаться переносчиками болезней.