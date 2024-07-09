Около 100 спасателей проводят патрулирование столичных водоемов

Фото: телеграм-канал "Городское хозяйство Москвы"

Порядка 100 спасателей непрерывно патрулируют водоемы в Москве из-за жары. Об этом заявил вице-мэр Петр Бирюков, передает портал мэра и правительства столицы.

По прогнозу синоптиков, до конца недели в столичном регионе сохранится жаркая погода. Так, 9 июля максимальная температура днем может достигнуть 28–30 градусов. В связи с этим сотрудники пожарно-спасательного гарнизона контролируют все зоны отдыха, патрулируют Москву-реку и городские водоемы для предотвращения возможных происшествий, уточнил Бирюков.

Каждый день безопасность москвичей обеспечивают свыше 70 спасателей. В период жары число специалистов увеличивается до 100.

Под постоянным контролем находится Москва-река, Строгинская пойма, Чистый залив, Серебряный бор, Химкинское водохранилище и столичные пруды. Спасатели патрулируют береговую линию, проводят профилактические беседы с жителями и находят детей, которые остались без присмотра взрослых.

Горожан призвали быть внимательными, соблюдать правила безопасности, купаться только в разрешенных местах и не оставлять детей и животных одних.

Сейчас в Москве работает 25 поисково-спасательных и одна пожарно-спасательная станция. Они расположены с учетом способностей водоемов и их посещаемости: 14 станций находятся на Москве-реке, две – на Химкинском водохранилище, еще 10 – на внутренних водоемах.

Ранее семь человек спасли на столичных водоемах: троих на Большом Садовом пруду, двоих – на Восточном пруду. Еще по одному человеку спасли в ТиНАО и в Серебряном бору. Причинами инцидентов стали купание в запрещенных местах, переоценка собственных сил и плохое самочувствие из-за жары, уточнили в столичном управлении МЧС РФ.