30 июня, 08:17Происшествия
Тонувший мужчина спасен на севере Москвы
Фото: ТАСС/Михаил Почуев
Столичные спасатели вытащили тонувшего мужчину из пруда на севере Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.
Инцидент произошел утром 29 июня в Тимирязевском районе, на Большом Садовом пруду. Дежурные спасательной станции "Академическая" городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметила тонувшего человека.
В результате сотрудники спасательной станции добрались до него и в 30 метрах от берега подняли его на борт. Ему оказали первую помощь и передали скорой помощи, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.
В пресс-службе уточнили, что после проведения профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте его отпустили в сопровождении родственников.
Ранее столичные спасатели помогли вытащить из воды женщину. 20 июня женщину сдуло с берега сильным порывом ветра, однако очевидцы сообщили об инциденте и девушку спасли.
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