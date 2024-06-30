Тонувший мужчина спасен на севере Москвы

Фото: ТАСС/Михаил Почуев

Столичные спасатели вытащили тонувшего мужчину из пруда на севере Москвы. Об этом в своем телеграм-канале сообщает пресс-служба департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности города.

Инцидент произошел утром 29 июня в Тимирязевском районе, на Большом Садовом пруду. Дежурные спасательной станции "Академическая" городской поисково-спасательной службы на водных объектах заметила тонувшего человека.

В результате сотрудники спасательной станции добрались до него и в 30 метрах от берега подняли его на борт. Ему оказали первую помощь и передали скорой помощи, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

В пресс-службе уточнили, что после проведения профилактической беседы о недопустимости купания в запрещенном месте его отпустили в сопровождении родственников.

Ранее столичные спасатели помогли вытащить из воды женщину. 20 июня женщину сдуло с берега сильным порывом ветра, однако очевидцы сообщили об инциденте и девушку спасли.

