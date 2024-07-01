Семь человек спасли на водоемах Москвы за прошедшие выходные

Фото: Москва 24/Антон Великжанин

Семь человек спасли на столичных водоемах за прошедшие выходные, 29 и 30 июня. Об этом сообщила пресс-служба столичного управления МЧС РФ.

"Трое – на Большом Садовом пруду силами поисково-спасательной станции "Академическая", еще двоих спасли на Восточном пруду спасатели станции "Терлецкая", – говорится в сообщении.

Еще по одному человеку спасли работники станции "Троицкая" в ТиНАО и в "Серебряном бору", где подняли женщину с солнечным ударом.

Как уточнило ведомство, причинами инцидентов были купание в запрещенных местах, переоценка собственных сил и плохое самочувствие на фоне жары.

Утром 29 июня столичные спасатели вытащили тонувшего мужчину из пруда на севере Москвы. Инцидент произошел в Тимирязевском районе, на Большом Садовом пруду. Мужчине оказали первую помощь и передали скорой помощи, однако от дальнейшей госпитализации он отказался.

Также столичные спасатели помогли вытащить из воды женщину. 20 июня ее сдуло с берега сильным порывом ветра, однако очевидцы сообщили об инциденте и девушку спасли.

